Nemecké letectvo prvýkrát zhodilo pomoc obyvateľom Gazy

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecké vzdušné sily v sobotu zhodili svoju prvú dodávku humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov v Pásme Gazy. Účasť Luftwaffe na humanitárnom leteckom meste pre Gazu odobril tento týždeň nemecký obrany Boris Pistorius, informuje agentúra DPA.



Nemecké letectvo vyslalo v rámci operácie vyslalo do regiónu dve vojenské dopravné lietadlá C130 dislokované vo Francúzsku. Každé z nich môže doručiť až 18 ton potravín, liekov a ďalších zásob.



Prvá dodávka pomoci pre Palestínčanov v Gaze bola dostala na zem prostredníctvom padákov. Lietadlá štartujú z územia Jordánska, ktoré letecký most iniciovalo. Do tejto iniciatívy sa už zapojili aj Spojené štáty a Francúzsko.



Podľa správ humanitárnych organizácií je situácia palestínskeho obyvateľstva v Gaze čoraz zúfalejšia a varujú, že ak sa nepodarí zvýšiť dodávky pomoci, hrozí hladomor.



V dôsledku izraelskej vojenskej ofenzívy voči militantom z Gaze sa výrazne obmedzil prísun humanitárnej pomoci po súši prostredníctvom konvojov nákladných automobilov. V súčasnosti prebiehajú snahy o ich zintenzívnenie.



Tento týždeň sa okrem toho rozbehli aj dodávky po mori. K pobrežiu Pásma Gazy priplávala v piatok loď vezúca približne 200 ton humanitárnej pomoci. V sobotu bolo oznámené, že všetku pomoc sa podarilo úspešne previezť na breh.



Izrael tento týždeň prisľúbil, že "zaplaví" Pásmo Gazy humanitárnou pomocou, ktorá bude do tejto palestínskej enklávy prichádzať z viacerých smerov a rôznymi spôsobmi.