Nemecké letiská očakávajú počas leta pre ropnú krízu redukciu premávky
Autor TASR
Berlín 9. mája (TASR) - Nemecké letiská očakávajú toto leto rozsiahle rušenie letov pre ropnú krízu. „Obávame sa, že budú zrušené ďalšie lety, najmä lety nízkonákladových leteckých spoločností a do destinácií s menším turistickým významom,“ povedal generálny riaditeľ Nemeckej asociácie letísk (ADV) Ralph Beisel pre víkendové vydanie denníka Welt. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a internetového portálu denníka Die Welt.
„Najlepším scenárom pre rok 2026 je stagnácia počtu cestujúcich. V najhoršom prípade niektoré letiská čelia zníženiu kapacity o 10 %. Znamená to, že ovplyvnených môže byť 20 miliónov cestujúcich,“ vyjadril sa generálny riaditeľ ADV. Môže sa stať, že niektoré destinácie nebudú vôbec obsluhované a iné menej často a za vyššie ceny.
Podľa ADV rušenie letov nehrozí len pre možnosť fyzického nedostatku paliva, ale aj pre jeho vysoké ceny. „Ceny leteckého paliva sú už viac ako dva mesiace dvojnásobne vyššie ako pred vojnou (v Iráne) a v najbližších mesiacoch neočakávame návrat normálnej situácie,“ povedal Beisel.
„Aj keby bolo palivo k dispozícii, letecké spoločnosti nebudú schopné pri týchto cenách prevádzkovať so ziskom veľa letov,“ konštatoval šéf ADV. Na zmiernenie dôsledkov krízy letiská žiadajú vládu o pomoc. „V krátkodobom horizonte potrebujeme pozastavenie dane z leteckej dopravy, v strednodobom časovom období aspoň jej zníženie na polovicu,“ dodal Beisel.
