Nemecké lode by sa mohli preplaviť cez Taiwanský prieliv

Berlín 19. augusta (TASR) - Nemecké vojnové lode by sa v najbližších mesiacoch mohli prvýkrát od roku 2002 preplaviť cez Taiwanský prieliv. Dve plavidlá v súčasnosti čakajú na príslušný rozkaz z Berlína, TASR informuje podľa agentúry Reuters a portálu Naval News.



Ide o fregatu Baden-Wuerttemberg a tankovacie plavidlo Frankfurt am Main. Veliteľ skupiny týchto lodí admirál Alex Schulz uviedol, že konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté. Svoju úlohu podľa jeho slov pri rozhodovaní zohrá aj počasie.



"Vyvesíme tu našu vlajku, aby sme ukázali, že stojíme za našimi partnermi a priateľmi, za naším záväzkom voči poriadku založenému na pravidlách, za mierovým riešením územných konfliktov a za slobodnými a bezpečnými námornými trasami," uviedol pre Reuters.



Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking tvrdí, že jurisdikciu má aj nad takmer 180 kilometrov širokým Taiwanským prielivom, ktorý oddeľuje ostrov Taiwan od pevninskej Číny. Vlády Taiwanu a USA však tvrdia, že Taiwanský prieliv je medzinárodnou námornou trasou.



Počas uplynulých štyroch rokov Peking významne zvýšil aktivitu v Taiwanskom prielive. Nemecko sa preto v pridalo k ostatným západným partnerom a zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť v regióne, pripomína Reuters.



V roku 2021 sa po prvýkrát za takmer 20 rokov preplavila nemecká fregata Bayern cez Juhočínske more a minulý mesiac sa nemecké stíhačky zúčastnili na vojenských cvičeniach v Japonsku. Sporným Taiwanským prielivom v uplynulých týždňoch preplávali bojové lode USA a Kanady. Nemecké vojenské plavidlá ním však naposledy prešli v roku 2002.



Schulz pre Reuters uviedol, že v prípade prechodu Taiwanským prielivom nebude nutné prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia. "Očakávam, že nás bude sprevádzať čínske námorníctvo, prípadne pobrežná stráž alebo námorné milície," povedal. Takýto postup však označil za bežnú prax.



Baden-Wuerttemberg a tankovacie Frankfurt am Main sa okrem prípadného prechodu cez Taiwanský prieliv zastavia aj v japonskom Tokiu, v Južnej Kórei, na Filipínach a spoločne so spojencami sa v regióne zúčastnia na námorných cvičeniach.