Nemecké médiá: Lambrechtová sa rozhodla odstúpiť z postu ministerky

Berlín 14. januára (TASR) - Viaceré celoštátne nemecké médiá v piatok informovali, že ministerka obrany Christine Lambrechtová sa rozhodla odstúpiť zo svojho postu po tom, ako sa dostala pod paľbu kritiky pre sériu prešľapov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Návrh na rezignáciu prišiel od samotnej Lambrechtovej a nie od nemeckého kancelára Olafa Scholza, uviedol denník Bild, ktorý o tom informoval ako prvý, bez uvedenia svojich zdrojov.



Denník Sueddeutsche uviedol, že ministerka, ktorá je zo Sociálno-demokratickej strany (SPD) kancelára Scholza, sa chystá odstúpiť budúci týždeň.



Spravodajská stanica NTV dodala, že SPD už hľadá náhradu za 57-ročnu ministerku.



Mediálna skupina RND už predtým informovala, že Lambrechtová vo štvrtok (19. januára) privíta svojho amerického kolegu Lloyda Austina, hovorca nemeckého ministerstva obrany však toto stretnutie nepotvrdil. Dvojica sa mala potom v piatok pripojiť k ďalším ministrom obrany na americkej leteckej základni v Ramsteine, aby koordinovali vojenskú pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu.



Lambrechtová sa v posledných týždňoch stala terčom ostrej kritiky pre video, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach a v ktorom sa zamýšľala nad rokom, ktorý sa skončil "vojnou zúriacou uprostred Európy". Na pozadí vybuchujúcich ohňostrojov počas chaotických novoročných osláv v Berlíne Lambrechtová povedala, že vojna na Ukrajine viedla k "množstvu mimoriadnych zážitkov" a príležitosti "na mnohé stretnutia so skvelými a zaujímavými ľuďmi".



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bola Lambrechtová spolu so Scholzom napádaná za váhavú reakciu Nemecka na konflikt. Ministerka bola v januári 2022 zosmiešňovaná za jej vyhlásenie, že Nemecko pošle do Kyjeva 5000 vojenských prilieb, keď ukrajinská vláda žiadala o ťažké zbrane na odvrátenie útoku Moskvy.



Nedávny prieskum inštitútu Civey ukázal, že 77 percent Nemcov si želá, aby bola Lambrechtová odvolaná z postu ministerky obrany. Iba 13 percent z 5000 opýtaných sa vyjadrilo, že chcú, aby zostala vo funkcii.