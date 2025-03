Médiá BND: Podľa dôkazov covid údajne unikol z čínskeho laboratória

Berlín 12. marca (TASR) - Nemecká spravodajská služba (BND) údajne zhromaždila hodnoverné dôkazy o pôvode pandémie ochorenia COVID-19, ktorá podľa nich vypukla po úniku z laboratória v čínskom meste Wuhan. V stredu o tom informovali nemecké médiá, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



BND a úrad nemeckého kancelára požiadali v uplynulých mesiacoch vedcov o preskúmanie dôkazov, hoci výsledky neboli bezprostredne k dispozícii, uviedli noviny NZZ, Süddeutsche Zeitung a Die Zeit.



Jednou z teórií o pôvode globálnej pandémie je únik z laboratória, čo sa však považovalo za kontroverzné vysvetlenie. Podľa teórie pochádza vírus Sars-CoV-2 z Wuhanského virologického inštitútu, ktorý sa zaoberal výskumom koronavírusov, a začal sa šíriť v dôsledku nehody či zlyhania v laboratóriu. Ďalšia hlavná teória o vzniku pandémie hovorí, že vírus mal prirodzený pôvod, podobne ako rozšírenie ochorenia SARS v rokoch 2002 a 2003.



Výskumníci zapojení do skúmania ale nie sú presvedčení, že vírus jednoznačne pochádza z laboratória, tvrdí NZZ. Podľa niektorých odborníkov zapojených do výskumu však stúpa pravdepodobnosť, že za pandémiu je zodpovedný človek, no doposiaľ sa k tejto teórii nechcú záväzne prihlásiť, píše DPA.



Hovorkyňa vlády Christiane Hoffmannová povedala novinárom v Berlíne, že správu vzali na vedomie. Podľa jej vyjadrenia budú so záležitosťou oboznámené príslušné výbory nemeckého parlamentu, ktoré budú o zisteniach tajnej služby rokovať neverejne, doplnila DPA.