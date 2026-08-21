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Nemecké médiá: Pri Berlíne našli zbrane, pravdepodobne boli ruské

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Bezpečnostné zložky údajne spočiatku zneškodnili zbrane a miesto, kde sa nachádzali, sledovali, avšak bez úspechu.

Autor TASR
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Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecké bezpečnostné zložky minulý rok v blízkosti Berlína našli dve skryté pištole a domnievajú sa, že boli určené pre ruských agentov, ktorí mali za úlohu podniknúť „kinetické operácie“, ako napríklad vraždy v mene Ruska. V piatok o tom informovali nemecké médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa verejnoprávnych staníc NDR a WDR a denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) zbrane našli minulý rok v lese neďaleko nemeckého hlavného mesta na základe tipu. Tieto médiá vo svojej spoločnej správe uviedli, že v Rumunsku zadržali muža podozrivého z ukrytia týchto zbraní.

Federálna prokuratúra podľa správy médií vyšetruje „prípravu závažného násilného činu ohrozujúceho štát“.

Bezpečnostné zložky údajne spočiatku zneškodnili zbrane a miesto, kde sa nachádzali, sledovali, avšak bez úspechu.

AFP informuje, že v Nemecku narastá obava z hybridnej vojny. Berlín označuje za hybridnú vojnu nepriateľské aktivity, ktoré síce nemajú podobu jednoznačných vojenských útokov, no zahŕňajú napríklad špionáž, podpaľačstvo či sabotáž a sú vykonávané zahraničnými mocnosťami alebo v ich mene.

Tento mesiac našli na letisku Lipsko/Halle – kľúčovom logistickom uzle pre zbrane posielané na Ukrajinu – bezpilotné lietadlo naložené výbušninami.

Nemecká kontrarozviedka BfV zároveň už nejaký čas varuje, že Rusko by mohlo uskutočniť útoky na predstaviteľov obranného priemyslu, opozičné osobnosti v exile a podporovateľov Ukrajiny.

Údajné prípravy na atentát mali byť namierené proti generálnemu riaditeľovi nemeckého zbrojárskeho giganta Rheinmetall Arminovi Pappergerovi, ako aj šéfovi výrobcu dronov Stefanovi Thumannovi, informuje AFP.
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