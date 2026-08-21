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Nemecké médiá: Pri Berlíne našli zbrane, pravdepodobne boli ruské
Bezpečnostné zložky údajne spočiatku zneškodnili zbrane a miesto, kde sa nachádzali, sledovali, avšak bez úspechu.
Autor TASR
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Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecké bezpečnostné zložky minulý rok v blízkosti Berlína našli dve skryté pištole a domnievajú sa, že boli určené pre ruských agentov, ktorí mali za úlohu podniknúť „kinetické operácie“, ako napríklad vraždy v mene Ruska. V piatok o tom informovali nemecké médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa verejnoprávnych staníc NDR a WDR a denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) zbrane našli minulý rok v lese neďaleko nemeckého hlavného mesta na základe tipu. Tieto médiá vo svojej spoločnej správe uviedli, že v Rumunsku zadržali muža podozrivého z ukrytia týchto zbraní.
Federálna prokuratúra podľa správy médií vyšetruje „prípravu závažného násilného činu ohrozujúceho štát“.
Bezpečnostné zložky údajne spočiatku zneškodnili zbrane a miesto, kde sa nachádzali, sledovali, avšak bez úspechu.
AFP informuje, že v Nemecku narastá obava z hybridnej vojny. Berlín označuje za hybridnú vojnu nepriateľské aktivity, ktoré síce nemajú podobu jednoznačných vojenských útokov, no zahŕňajú napríklad špionáž, podpaľačstvo či sabotáž a sú vykonávané zahraničnými mocnosťami alebo v ich mene.
Tento mesiac našli na letisku Lipsko/Halle – kľúčovom logistickom uzle pre zbrane posielané na Ukrajinu – bezpilotné lietadlo naložené výbušninami.
Nemecká kontrarozviedka BfV zároveň už nejaký čas varuje, že Rusko by mohlo uskutočniť útoky na predstaviteľov obranného priemyslu, opozičné osobnosti v exile a podporovateľov Ukrajiny.
Údajné prípravy na atentát mali byť namierené proti generálnemu riaditeľovi nemeckého zbrojárskeho giganta Rheinmetall Arminovi Pappergerovi, ako aj šéfovi výrobcu dronov Stefanovi Thumannovi, informuje AFP.
Podľa verejnoprávnych staníc NDR a WDR a denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) zbrane našli minulý rok v lese neďaleko nemeckého hlavného mesta na základe tipu. Tieto médiá vo svojej spoločnej správe uviedli, že v Rumunsku zadržali muža podozrivého z ukrytia týchto zbraní.
Federálna prokuratúra podľa správy médií vyšetruje „prípravu závažného násilného činu ohrozujúceho štát“.
Bezpečnostné zložky údajne spočiatku zneškodnili zbrane a miesto, kde sa nachádzali, sledovali, avšak bez úspechu.
AFP informuje, že v Nemecku narastá obava z hybridnej vojny. Berlín označuje za hybridnú vojnu nepriateľské aktivity, ktoré síce nemajú podobu jednoznačných vojenských útokov, no zahŕňajú napríklad špionáž, podpaľačstvo či sabotáž a sú vykonávané zahraničnými mocnosťami alebo v ich mene.
Tento mesiac našli na letisku Lipsko/Halle – kľúčovom logistickom uzle pre zbrane posielané na Ukrajinu – bezpilotné lietadlo naložené výbušninami.
Nemecká kontrarozviedka BfV zároveň už nejaký čas varuje, že Rusko by mohlo uskutočniť útoky na predstaviteľov obranného priemyslu, opozičné osobnosti v exile a podporovateľov Ukrajiny.
Údajné prípravy na atentát mali byť namierené proti generálnemu riaditeľovi nemeckého zbrojárskeho giganta Rheinmetall Arminovi Pappergerovi, ako aj šéfovi výrobcu dronov Stefanovi Thumannovi, informuje AFP.