Nemecké ministerstvo obrany potvrdilo odpočúvanie rozhovoru letectva

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v sobotu potvrdilo, že jeden z interných rozhovorov medzi vysokopostavenými predstaviteľmi tamojšieho letectva bol odpočúvaný, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



"Podľa nášho hodnotenia bol zachytený rozhovor v divízii vzdušných síl. V súčasnosti nie sme schopní s istotou povedať, či boli vykonané zmeny v nahratej alebo prepísanej verzii, ktorá koluje po sociálnych médiách," uviedlo ministerstvo prostredníctvom svojej hovorkyne.



Manažérka prokremeľského média Russia Today (RT) Margarita Simonjanová v piatok zverejnila 38-minútovú zvukovú nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Moskvou anektovaný ukrajinský Krymský polostrov.



Diskusie vysokopostavených predstaviteľov nemeckých vzdušných síl zachytené na nahrávke sa týkali možného použitia striel Taurus nemeckej výroby ukrajinskými silami a jeho možných dôsledkov, spresňuje AFP. Medzi ďalšími témami bolo cielenie týmito strelami na kľúčový most spájajúci Ruskom okupovaný Krym s ruskou pevninou nad Kerčským prielivom.



Autentickosť nahrávky predtým s odvolaním sa na nemenované zdroje potvrdila aj agentúra DPA. Agentúra zároveň potvrdila aj informáciu predtým zverejnenú časopisom Der Spiegel, podľa ktorej sa spomenutá videokonferencia nekonala prostredníctvom utajenej armádnej siete, ale na platforme WebEx.



Spolkový kancelár Olaf Scholz v sobotu uviedol, že krajina vyšetruje "veľmi závažné" úniky z armády a prisľúbil ich rýchle objasnenie.



Kyjev dlhodobo žiada od Nemecka dodanie striel Taurus s doletom do 500 kilometrov. Nemecký kancelár Olaf Scholz to doteraz odmietal pre obavy, že by to mohlo viesť k eskalácii konfliktu.



"Ak je tento príbeh pravdivý, tak to bude veľmi problematická záležitosť," podotkol pre stanicu RND politik zo strany Zelených Konstantin von Notz. Otázkou podľa neho je, či išlo o jednorazový incident, alebo o štrukturálny bezpečnostný problém. Ozvali sa aj hlasy, podľa ktorých je zverejnenie nahrávky účelové, aby sa aj takýmto spôsobom zabránilo prípadnému dodaniu striel Taurus na Ukrajinu, píše DPA.