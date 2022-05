Nemecké ministerstvo pre rozvoj oznámilo milióny na pomoc Ukrajine

Berlín 8. mája (TASR) - Nemecké ministerstvo pre rozvoj oznámilo ďalších 63 miliónov eur ako pomoc pre Ukrajinu, zničenú inváziou Ruska.



"Pre mňa je dôležité, aby Nemecko pomáhalo Ukrajine nielen vojensky, ale aj tak, aby bol život ľudí na Ukrajine znesiteľnejší," povedala ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová novinám Bild am Sonntag, z ktorých citovala tlačová agentúra DPA.



"Z tohto dôvodu sme v rámci programu okamžitej pomoci zvýšili sumu pre Ukrajinu zo 122 miliónov eur na 185 miliónov eur. Budú použité na obnovu dodávok pitnej vody a na obnovu zničených bytov, škôl a materských škôl," vysvetlila Schulzeová.



Dodala: "Ďalšie ministerstvá dávajú ešte viac peňazí a my tiež dáme viac. Tam, kde bomby prestanú padať, Nemecko bude pomáhať pri obnove miliardami. Moje ministerstvo sa už na to pripravuje."