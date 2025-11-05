< sekcia Zahraničie
Nemecké ministerstvo vnútra zakázalo združenie Muslim Interaktiv
V správe BfV z roku 2024 sa píše, že skupina Muslim Interaktiv je obzvlášť atraktívna pre mladých ľudí, pretože sa zameriava na popkultúru a profesionálne sa prezentuje na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Berlín 5. novembra (TASR) — Nemecké ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že zakázalo islamistické združenie Muslim Interaktiv. Zdôvodnilo to tým, že účel jeho existencie a jeho aktivity sú namierené proti ústavnému poriadku a proti myšlienke porozumenia medzi národmi. Združenie bude rozpustené a jeho majetok skonfiškovaný, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA a televíziu n-tv.
Policajné zložky v tejto súvislosti uskutočňujú od stredajšieho rána na základe súdnych príkazov prehliadky v siedmich nehnuteľnostiach v Hamburgu.
V rámci vyšetrovania vedeného voči združeniam Generation Islam a Realität Islam sa konajú aj prehliadky ďalších dvanástich nehnuteľností v spolkových krajinách Berlín a Hesensko, pretože existuje podozrenie, že tieto organizácie vykonávajú rovnakú činnosť ako Muslim Interaktiv, respektíve sú naň napojené. Cieľom vyšetrovania je zhromaždiť informácie o vecných, organizačných, personálnych a finančných aspektoch týchto dvoch združení.
„Každý, kto na našich uliciach agresívne vyzýva na založenie kalifátu, neprípustným spôsobom podnecuje nenávisť voči Izraelu a židom a pohŕda právami žien a menšín, pocíti plnú silu zákona. Nedovolíme organizáciám ako Muslim Interaktiv, aby svojou nenávisťou rozvracali našu slobodnú spoločnosť, pohŕdali našou demokraciou a útočili na našu krajinu zvnútra,“ povedal nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
Podľa Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) existuje ideologická príbuznosť medzi spomínanými troma združeniami, zameriavajúcimi sa svojou činnosťou a aktivitami na sociálnych sieťach predovšetkým na mladých nemecky hovoriacich moslimov, a panislamskou politickou skupinou Hizb ut-Tahrír (Strana oslobodenia), ktorej činnosť v Nemecku je od roku 2003 zakázaná.
Vedúce osobnosti týchto troch združení presadzujú životný štýl založený na archaickej forme islamu a odmietanie väčšinovej spoločnosti. Varujú pred údajne štátom vynútenou asimiláciou a vo všeobecnosti vykresľujú moslimov ako utláčanú menšinu.
V správe BfV z roku 2024 sa píše, že skupina Muslim Interaktiv je obzvlášť atraktívna pre mladých ľudí, pretože sa zameriava na popkultúru a profesionálne sa prezentuje na sociálnych sieťach. Minulý rok sa jej podarilo v Hamburgu zorganizovať niekoľko demonštrácií súvisiacich s konfliktom na Blízkom východe, na ktorých sa zúčastnilo viac než 1000 ľudí.
