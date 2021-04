Nemecké múzeá začnú s procesom navrátenia tzv. beninských bronzov

Berlín 30. apríla (TASR) - Artefakty ulúpené z Nigérie v 19. storočí, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v nemeckých múzeách, by sa do tohto afrického štátu mohli začať vracať na budúci rok. Vyplýva to z dohody, ktorú vo štvrtok uzavreli muzeológovia a politickí lídri z oboch krajín, informovala tlačová agentúra DPA.



Ďalším krokom bude vypracovanie návratového plánu, ktorý by mal byť hotový v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. To bude znamenať inventarizáciu všetkých položiek do 15. júna, následne sa uskutoční stretnutie, na ktorom sa vyhodnotí najlepší postup.



"Berieme na seba historickú a morálnu zodpovednosť za osvetlenie koloniálnej minulosti Nemecka a jej spracovanie," uviedla nemecká ministerka kultúry Monika Grüttersová. "Spôsob, akým pristúpime k tzv. beninským bronzom, bude kľúčový," dodala ministerka. Podľa jej slov je cieľom uskutočniť vrátenie artefaktov v atmosfére maximálnej transparentnosti.



Riaditeľ Nadácie pruského kultúrneho dedičstva (SPK) Hermann Parzinger povedal, že naplánované rozhovory zahŕňajú aj možnosť, že niektoré z umeleckých predmetov zostanú naďalej vystavené v nemeckých múzeách.



Väčšina predmetného súboru, známeho ako beninské bronzy, bola ulúpená britskými silami v roku 1897 počas vojenskej expedície do Beninského kráľovstva, ktoré je dnes súčasťou územia Nigérie.



Tieto slávne pamiatky sú majetkom viacerých nemeckých múzeí. Etnologické múzeum v Berlíne vlastní približne 530 artefaktov pochádzajúcich z Beninského kráľovstva vrátane 440 bronzov.



Poslanci francúzskeho parlamentu vlani v decembri odhlasovali navrátenie cenných artefaktov africkým krajinám Senegal a Benin, ktoré boli ulúpené počas koloniálnych čias. Takýchto predmetov sa vo Francúzsku nachádza približne 90.000, väčšinou zo subsaharských oblastí Afriky.