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Nemecké námorníctvo úspešne otestovalo izraelský raketový systém Lora
Na skúšku boli do oblasti medzi Írskom a Islandom presunuté dve nemecké fregaty.
Autor TASR
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Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecké námorníctvo úspešne otestovalo izraelský raketový systém Lora v severnom Atlantiku. Skúška, ktorá bola do značnej miery utajovaná, preukázala možnosť nasadenia systému z nemeckých vojnových lodí a dolet rakiet viac ako 500 kilometrov. Berlín chce teraz pokročiť v prípravách na obstaranie týchto striel, uviedol hovorca námorníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na skúšku boli do oblasti medzi Írskom a Islandom presunuté dve nemecké fregaty. Prípravy prebiehali prevažne v utajení, nemecké úrady však 45 dní vopred upozornili lodnú a leteckú dopravu na plánovaný test.
„Úspešným odpálením balistickej rakety v severnom Atlantiku sme napísali dejiny námorníctva. S týmto úspechom som mimoriadne spokojný,“ poznamenal veliteľ nemeckého námorníctva Jan Christian Kaack.
Nemecko chce výrazne predĺžiť dosah svojich raketových systémov. Prípadné obstaranie Lory by rozšírilo schopnosti nemeckého námorníctva o zbraň schopnú zasahovať ciele vo veľkých vzdialenostiach, uviedla DPA.
Lora je vyvinutá izraelskou spoločnosťou Israel Aerospace Industries. Systém možno nasadiť z mobilných alebo námorných platforiem. Nemecko zároveň plánuje obstarať americké strely Tomahawk s dosahom až 2500 kilometrov a spolu s európskymi spojencami pracuje na vývoji vlastných systémov dlhého doletu.
Prípadné obstaranie systému Lora by bolo súčasťou nemeckých zbrojných programov prijatých po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ich cieľom je okrem iného posilniť schopnosť Nemecka a jeho spojencov odradiť Rusko od prípadnej agresie.
Na skúšku boli do oblasti medzi Írskom a Islandom presunuté dve nemecké fregaty. Prípravy prebiehali prevažne v utajení, nemecké úrady však 45 dní vopred upozornili lodnú a leteckú dopravu na plánovaný test.
„Úspešným odpálením balistickej rakety v severnom Atlantiku sme napísali dejiny námorníctva. S týmto úspechom som mimoriadne spokojný,“ poznamenal veliteľ nemeckého námorníctva Jan Christian Kaack.
Nemecko chce výrazne predĺžiť dosah svojich raketových systémov. Prípadné obstaranie Lory by rozšírilo schopnosti nemeckého námorníctva o zbraň schopnú zasahovať ciele vo veľkých vzdialenostiach, uviedla DPA.
Lora je vyvinutá izraelskou spoločnosťou Israel Aerospace Industries. Systém možno nasadiť z mobilných alebo námorných platforiem. Nemecko zároveň plánuje obstarať americké strely Tomahawk s dosahom až 2500 kilometrov a spolu s európskymi spojencami pracuje na vývoji vlastných systémov dlhého doletu.
Prípadné obstaranie systému Lora by bolo súčasťou nemeckých zbrojných programov prijatých po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ich cieľom je okrem iného posilniť schopnosť Nemecka a jeho spojencov odradiť Rusko od prípadnej agresie.