Nemecké nebo v noci rozžiarila horiaca raketa Muskovej spoločnosti

Berlín 19. februára (TASR) - Záhadné blikajúce svetlá na oblohe počas utorňajšej noci vyvolali obavy u obyvateľov po celom Nemecku. Úrady potvrdili, že ich spôsobila raketa americkej spoločnosti SpaceX. Jej trosky však pravdepodobne Nemecko nezasiahli. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Nemecká polícia krátko po polnoci zaznamenala množstvo telefonátov, v ktorých obyvatelia nahlasovali záhadné svetelné javy. Viac ako 120 hovorov prijala aj asociácia pre pozorovanie neidentifikovateľných lietajúcich objektov (UFO).



Svetelné úkazy na oblohe vyvolal návrat rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX do zemskej atmosféry, uviedol hovorca velenia nemecký vzdušných síl. Raketa do vesmíru odštartovala ešte 1. februára z územia Spojených štátov.



Muž z Lichtenfelsu v spolkovej krajine Hesensko na západe Nemecka rozhlasovej stanici hr3 povedal, že záhadné svetlá uvidel počas hnojenia svojho poľa. "Niečo na oblohe sa rozdelilo, boli tam žiariace pruhy bielej, červenej a oranžovej farby a potom to pomaly zmizlo z obzoru. Bolo to fenomenálne," povedal. "Vyzeralo to ako v sci-fi filme, akoby pristávali mimozemšťania," dodal.



Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska v uplynulých týždňoch vypustila niekoľko rakiet so satelitmi Starlink, ktoré predplatiteľom poskytujú internetové pripojenie aj v odľahlejších lokalitách.



DPA pripomína, že jedna časť rakety Falcon 9 je opakovane použiteľná. Druhá však zhorí pri opätovnom vstupe do atmosféry k čomu môže dôjsť aj niekoľko týždňov po štarte.



Hovorca nemeckého veliteľstva uviedol, že rakety môžu vstúpiť do atmosféry a začať horieť kdekoľvek na planéte. Časť rakety, ktorá v utorok večer spôsobila rozruch v Nemecku podľa neho vstúpila do atmosféry niekde nad Veľkou Britániou alebo Severným Írskom.