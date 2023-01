Nemecké novoročné oslavy poznačili aj útoky na hasičov a policajtov

Berlín 1. januára (TASR) – Vážne nehody spojené s tzv. zábavnou pyrotechnikou a útoky na záchranné služby poznačili v Nemecku návrat k novoročným oslavám bez pandemických obmedzení. V krajine to podnietilo diskusiu o všeobecnom zákaze súkromného používania takejto pyrotechniky. Informácie priniesla v nedeľu agentúra DPA.



V Lipsku sa 17-ročný mladík pri manipulácii s pyrotechnikou zranil natoľko vážne, že zomrel v nemocnici. V spolkovej krajine Durínsko museli 42-ročnému mužovi amputovať obe predlaktia a 21-ročný muž prišiel pri predčasnom výbuchu nelegálnej "guľovej bomby" o ruku.



Polícia informovala aj o ďalších závažných zraneniach, najmä rúk, urgentných operáciách i smrti 42-ročného muža, ktorého pri zapaľovaní ohňostroja na ulici v Sasku-Anhaltsku zrazilo auto.



Berlínska polícia hlásila hromadné útoky na zásahové a záchranné zložky a 18 zranených príslušníkov. Policajti zadržali 103 osôb pre útoky na verejných činiteľov, podpaľačstvo, porušenie zákona o výbušninách či narúšanie verejného poriadku. Kolegovia boli "doslova pod paľbou", tvítovala polícia v nemeckej metropole.



Hasičský zbor v hlavnom meste hlásil vyše 1700 zásahov, takmer o 700 viac ako pred rokom. Petardy a rakety zranili 22 ľudí. Evidujú tiež 38 útokov na zasahujúcich hasičov, jedného museli so zraneniami previezť do nemocnice. "Takéto správanie nemožno ničím ospravedlniť," povedal riaditeľ hasičov Karsten Homrighausen.



V reakcii na útoky sa k výzvam na zákaz petárd pridal odborový zväz berlínskej polície. "Po celom Nemecku sme videli, že pyrotechnika sa cielene používa ako zbraň proti ľuďom," kritizoval krajinský šéf odborov Stephan Weh.



Proti sa vyslovili niektorí politici. Poslanec konzervatívnej CDU Thorsten Frei uviedol, že konanie kriminálnikov by nemalo znamenať takéto obmedzenie pre mnohých pokojne oslavujúcich ľudí. Rovnako ako Christine Aschenbergová-Dugnusová z liberálnej FDP argumentoval, že obce už majú možnosť zakázať používanie pyrotechniky na určitých miestach a v určitom čase.