Nemecké odborové hnutie rušňovodičov zastavilo štrajky

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn a odborová organizácia rušňovodičov GDL v sobotu oznámili, že sa vrátili k spoločným rokovaniam. Odborári zároveň uviedli, že počas prebiehajúcich rokovaní nijaké ďalšie štrajky nezvolajú. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Obe strany v spoločnom vyhlásení uvádzajú, že sobotné rozhovory boli "intenzívne a konštruktívne", pričom prebiehali v "malých výboroch a za zatvorenými dverami". V dôsledku tohto vývoja sú presvedčené, že k dohode dospejú už na budúci týždeň.



Hlavným bodom sporu so štátnym železničným dopravcom Deutsche Bahn je požiadavka GDL na celkové zvýšenie platov a skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne bez zníženia mzdy.



Rušňovodiči od novembra vstúpili do štrajku už šesťkrát, naposledy uplynulý utorok, a to 24-hodinovou protestnou akciou. Ich štrajky ochromili železničnú dopravu a skomplikovali v tomto smere životy tisícom cestujúcich.



Spoločnosť Deutsche Bahn rušňovodičom dosiaľ ponúkala o 13 percent vyššie platy, ako aj možnosť skrátiť im od roku 2026 pracovný týždeň na 37 hodín a do roku 2028 na 36 hodín týždenne.