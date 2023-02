Nemeckí odborári zvolali na piatok štrajky na siedmich letiskách

Berlín 15. februára (TASR) — Nemecké odborové hnutie Ver.di vyzvalo v stredu zamestnancov siedmich letísk v krajine, aby v piatok vstúpili do štrajku za zvýšenie svojich platov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Jednodňový štrajk sa má podľa odborárov týkať zamestnancov bezpečnostných a tzv. pozemných letiskových služieb na letiskách vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Stuttgarte, Hamburgu, Dortmunde, Hannoveri a Brémach.



Frankfurtské letisko je najväčším v Nemecku. Štrajk na mníchovskom letisku by zase mohol ovplyvniť príchody účastníkov na každoročnú Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá bude v bavorskej metropole prebiehať od piatka do nedele.



Odbory požadujú zvýšenie platov letiskových zamestnancov o 10,5 percenta alebo prinajmenšom o 500 eur. Argumentujú tým, že len tak budú môcť čeliť vysokej inflácii.