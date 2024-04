Nemecké odbory a letiská sa dohodli na zvýšení platov pre personál

Frankfurt 8. apríla (TASR) - Hlavné nemecké odbory Verdi a prevádzkovatelia letísk dosiahli v pondelok dohodu o mzdách týkajúcu sa približne 25.000 zamestnancov bezpečnostných služieb, aby zabránili ďalšiemu štrajku. Informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Spor medzi odbormi a zamestnávateľmi vyústil do štrajkov na veľkých nemeckých letiskách, čím ovplyvnil tisícky cestujúcich.



Vyjednávanie sa začalo v pondelok na tajnom mieste. Dohodu ešte musia odsúhlasiť príslušné grémiá, čas majú do utorkového poludnia. Je však pravdepodobné, že dohoda bude prijatá, keďže návrh na urovnanie sporu odsúhlasili vyjednávači jednohlasne.



Sprostredkovateľom bol bývalý brémsky krajinský radca pre financie Hans-Henning Lühr zo strany SPD, ktorému sa cez víkend za zatvorenými dverami podarilo zjednotiť rozličné návrhy.



Združenie zamestnávateľov BDSL uviedlo, že výsledkom vyjednávania je zvýšenie platov počas nasledujúcich 15 mesiacov v troch stupňoch, a to medzi 13,1 a 15,1 percentami. Kolektívna zmluva by mala vstúpiť do platnosti koncom marca 2025.



Príplatky za nadčasy sú obzvlášť spornou témou, preto vyjednávanie o nich odročili na koniec roka. Dovtedy platia terajšie pravidlá.



Keďže ide o citlivú tému, odbory vopred naplánovali na letiskách niekoľko kôl varovných štrajkov. Z tohto dôvodu zrušila spoločnosť Lufthansa na jar množstvo letov.



Odbory Verdi už v otázke pozemného personálu spoločnosti Lufthansa akceptovali arbitrážne rozhodnutie durínskeho ministerského predsedu Boda Ramelowa a bývalého riaditeľa úradu práce Franka-Jürgena Weiseho. Letecká spoločnosť presunula rokovania s odborovou organizáciou Ufo pre palubný personál na tento týždeň.