Nemecké odbory vyhlásili štrajky v leteckej a železničnej doprave

Berlín 5. marca (AFP) - Nemecké odbory v pondelok vyzvali na obnovenie štrajkov v leteckej spoločnosti Lufthansa a železničnej spoločnosti Deutsche Bahn. Požadujú zvýšenie platov o 12,5 percenta. Štrajk sa začne vo štvrtok a potrvá do soboty rána. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Výzva na štrajk prišla necelý týždeň po poslednom štrajku pozemného personálu v oddeleniach technickej podpory a leteckého výcviku spoločnosti Lufthansa. Táto protestná akcia nemala vplyv na cestujúcich, najnovšia ho bude mať.



Lufthansa ponúkla postupné zvýšenie miezd, odbory s tým však nesúhlasia. Ďalšie kolo rokovaní je na programe 13. a 14. marca.



Jednodňový štrajk personálu spoločnosti Lufthansa vo februári postihol v Nemecku približne 100.000 cestujúcich, pričom zrušili 80 až 90 percent komerčných letov tejto leteckej spoločnosti.



Odborový zväz rušňovodičov GDL v pondelok ohlásil "vlnu štrajkov" po tom, ako stroskotali rokovania so spoločnosťou Deutsche Bahn o vyšších mzdách a kratšom pracovnom týždni. Prvý štrajk bude trvať 35 hodín. Začne sa v stredu o 16.00 h pre nákladnú dopravu a od štvrtkovej polnoci aj pre osobnú dopravu.



Odborový zväz GDL okrem zvýšenia platov, ktoré by pomohlo rušňovodičom zvládnuť vyššie životné náklady, presadzuje aj skrátenie pracovného týždňa z 38 hodín na 35 hodín bez zníženia mzdy. Spoločnosť Deutsche Bahn sľúbila zvýšenie miezd o 13 percent a od roku 2026 aj skrátenie pracovného týždňa o hodinu.



Niekoľkodňový výpadok rušňovodičov v januári spôsobil problémy tisícom cestujúcich a zvýšil tlak na dodávateľské reťazce, ktoré už boli narušené napätím na Blízkom východe.



Nemecko, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, v uplynulých mesiacoch zasiahlo množstvo štrajkov v rôznych odvetviach vrátane dopravy, štátnej správy a supermarketov. Zamestnanci, ktorých v posledných rokoch negatívne postihla inflácia a pandémia koronavírusu, požadujú vyššie mzdy, aby zvládali stúpajúce životné náklady.