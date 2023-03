Nemecké odbory zvolali na pondelok rozsiahly štrajk v doprave

Berlín 23. marca (TASR) - Dva hlavné odborové zväzy v Nemecku, Verdi a EVG, vo štvrtok oznámili, že budúci pondelok sa uskutoční 24-hodinový rozsiahly štrajk, ktorý zasiahne verejnú dopravu v celej krajine. Zapoja sa doň zamestnanci letísk, prístavov, železníc, autobusovej dopravy či pracovníci metra. TASR informuje na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.



"Myslíme si, že účasť na štrajku bude značná – sme si toho vedomí a je to nevyhnutné," povedal na tlačovej konferencii šéf odborov Verdi Frank Werneke. Dodal, že na štrajk vyzýva 120.000 pracovníkov – ide o bezpečnostný a pozemný personál na všetkých nemeckých letiskách okrem Berlína, zamestnancov lokálnej dopravy v siedmich zo 16 spolkových krajín, prístavov a diaľnic. Werneke uviedol, že to môže mať dosah aj na niektoré tunely.



Odbory varovali, že cestujúci majú počítať s výrazným meškaním spojov a narušením dopravy vo všetkých postihnutých oblastiach po celej krajine. Plánovaný štrajk sa podľa Združenia nemeckých letísk (ADV) dotkne 380.000 leteckých pasažierov.



Šéf EVG Martin Burkert povedal, že vyzvali na štrajk 230.000 pracovníkov štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB) a tiež iných prepravcov.



Werneke zdôraznil, že pred ďalším kolom rokovaní o zlepšení platových podmienok, ktoré sa bude konať v pondelok, je dôležité dať najavo, že ich požiadavky majú širokú podporu pracovníkov.



Odbory Verdi zastupujú približne 2,5 milióna zamestnancov verejného sektora, zatiaľ čo EVG reprezentujú pracovníkov železníc a autobusových spoločností. Verdi žiadajú 10,5-percentný nárast mesačných platov. Zamestnávatelia ponúkli zatiaľ len nárast o päť percent v dvoch fázach plus jednorazový príspevok vo výške 2500 eur. EVG požaduje 12-percentný rast miezd. Prepravca DB ponúkol takisto dvojfázové zvyšovanie v rozsahu piatich percent a jednorazovú platbu.



Nemecko čelí rovnako ako iné krajiny vysokej inflácii v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spôsobila rast cien potravín a energií.