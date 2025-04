Nemecké orgány zatkli mladíka, ktorý plánoval útok na synagógu

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecké orgány v utorok uviedli, že zatkli mladíka podozrivého z plánovanie útoku na synagógu vo východonemeckom meste Halle neďaleko Lipska. Pred šiestimi rokmi v jej blízkosti neonacista zastrelil dvoch ľudí, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



Miestna prokuratúra informovala, že 19-ročný muž bol obvinený „z plánovania útoku na synagógu v Halle motivovaného krajne pravicovým extrémizmom.“



Podľa prokuratúry si podozrivý tínedžer pravdepodobne nestanovil presný čas a dátum, ale nedávno si zaobstaral strelnú zbraň. Zámer zaútočiť na synagógu podľa orgánov činných v trestnom konaní opakovane deklaroval v chatovacej skupine v aplikácii Telegram od júla minulého do februára tohto roka.



Podozrivého zadržali 14. februára vo Švajčiarsku, kde v tom čase žil, a 22. apríla ho vydali do Nemecka.



Mladík v minulosti žil v Halle a „popiera, že by plánoval útok“, uviedla prokuratúra a dodala, že vyšetrovanie pokračuje.



AFP pripomína, že do synagógy v Halle sa v októbri 2019 pokúsil vtrhnúť neonacista počas židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Svoj čin streamoval naživo cez internet. Dvere na synagóge však mali závoru a preto sa mu nepodarilo dostať dovnútra. Pri úteku zastrelil dvoch ľudí a niekoľkých zranil. Neskôr ho za to súd odsúdil na doživotie.



Ako informovala agentúry DPA, patril medzi ťažko zvládnuteľných väzňov. V decembri 2022 si chcel vynútiť útek zadržaním dvoch zamestnancov väznice Burg pri Magdeburgu a oslobodila ich až zásahová jednotka. Vo februári 2024 ho za to odsúdili na ďalších sedem rokov väzenia.