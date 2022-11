Nemecké potravinové banky hlásia strmý nárast zákazníkov

Berlín 6. novembra (TASR) - Nemecké potravinové banky hlásia nárast klientov a v súčasnosti pomáhajú rekordnému počtu ľudí. Dôvodom je vysoká miera inflácie, ktorá znižuje kúpnu silu domácností. Povedal to predseda organizácie Jochen Brühl pre sobotňajšie (5. 11.) vydanie nemeckých novín Rheinische Post. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Organizácia Tafel Deutschland, ktorá zastrešuje potravinové baky, od začiatku roka zaznamenala nárast záujemcov o pomoc o 50 %. Celkovo až dva milióny ľudí v Nemecku dostávajú potraviny z potravinových bánk Tafel, uviedol Brühl, podľa ktorého sa zároveň znižuje množstvo darovaných potravín.



Približne tretina potravinových bánk dosiahla svoj kapacitný limit, čo znamená, že museli zaviesť limity na vstup, povedal Brühl a dodal, že pre dobrovoľníkov je psychicky veľmi stresujúce, keď musia poslať preč tých, ktorí potrebujú pomoc.



"Ľudia majú veľké existenčné obavy a strach z toho, ako zaplatia za potraviny, bývanie, kúrenie," skonštatoval predseda Tafel a zdôraznil, že potravinové banky nie sú schopné suplovať štát.



Nemecko rovnako ako mnoho iných krajín v súčasnosti zápasí s rekordnou mierou inflácie a rýchlo rastúcimi životnými nákladmi. Októbrová štúdia ukázala, že táto situácia obzvlášť ťažko zasiahla rodiny s nízkymi príjmami.



Brühl kritizoval, že štátna pomoc je často "nedostatočná" a prichádza príliš neskoro. "Ľudia, ktorí prichádzajú do potravinových bánk, nemajú žiadne úspory. Ľudia postihnutí chudobou teraz potrebujú rýchlu pomoc," upozornil.



Nemecko je "bohatou krajinou", kde by mali mať všetci občania možnosť prežiť zimu bez toho, aby museli trpieť nedostatkom, povedal Brühl.



Nemecké potravinové banky Tafel zbierajú potravinové dary od jednotlivcov a podnikov a rozdávajú ich zraniteľným občanom, ktorí im poskytnú príslušný dokument o ich zložitej situácii, napríklad že sú bez práce. V súčasnosti existuje na celoštátnej úrovni viac ako 960 takýchto potravinových bánk, ktoré sú podľa organizácie plne financované z darov a nedostávajú verejné financie.