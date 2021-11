Nemecké Sasko zaviedlo obmedzenia pre nezaočkovaných

Drážďany 5. novembra (TASR) - Východonemecká spolková krajina Sasko zaviedla v piatok rozsiahle nové obmedzenia pre obyvateľov, ktorí sa nedali zaočkovať proti novému koronavírusu. Saská krajinská vláda chce týmto spôsobom obmedziť prírastky nakazených, ktoré aktuálne patria k najvyšším v rámci celého Nemecka, informovala agentúra AFP.



Od pondelka budú mať prístup do vnútorných priestorov reštaurácií a iných verejných interiérov prístup len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o úplnom zaočkovaní proti covidu alebo o jeho prekonaní.



Táto povinnosť sa nebude vzťahovať len na deti a osoby, ktorým nemôžu aplikovať vakcínu zo zdravotných dôvodov. Nové opatrenia, ktoré budú platiť na území celého Saska, sú podľa AFP vôbec najprísnejšími v rámci celého Nemecka.



"Nepodarilo sa nám v priebehu posledných týždňov a mesiacov vybudovať ochranný val zo zaočkovaných ľudí," komentovala zavedenie reštrikcií saská krajinská ministerka sociálnych vecí Petra Köppingová.



V Sasku za uplynulých sedem dní zaznamenali takmer 386 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, čo je aktuálne jedna z najvyšších incidencií spomedzi všetkých nemeckých spolkových krajín. Nemecko v piatok už druhý deň po sebe hlásilo rekordný prírastok počtu infikovaných (37.120).



Sasko, ktoré hraničí s Českom a Poľskom, má zároveň jednu z najnižších úrovní zaočkovanosti v rámci Nemecka. Proti covidu je zatiaľ plne zaočkovaných len 57 percent jeho obyvateľov, zatiaľ čo celonemecký priemer je 67 percent.



Trojica politických strán, ktoré v súčasnosti rokujú o zostavení novej spolkovej vlády, vylučuje možnosť, že by sa v Nemecku opäť zaviedol plošný lockdown alebo nariadilo povinné očkovanie proti covidu. Jednotlivé spolkové krajiny disponujú pomerne veľkými právomocami a môžu si zvoliť si svoj vlastný prístup v boji proti pandémii.



Úrady v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko v stredu oznámili, že nezaočkovaní obyvatelia budú na vstup do vnútorných reštaurácií potrebovať negatívny výsledok PCR testu, ktorý je výrazne drahší než bežný antigénový test.



Bavorsko od soboty zavedie v oblastiach s najhoršou epidemickou situáciou opatrenia, ktoré obmedzia prístup plne nezaočkovaných ľudí, ktorí ešte neprekonali covid, do niektorých zariadení a na určité podujatia. Podobné obmedzenia zvažuje aj hlavné mesto Berlín.