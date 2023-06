Nemecké školstvo má problémy s integráciou detí ukrajinských utečencov

Berlín 22. júna (TASR) — Deti ukrajinských utečencov zaostávajú v nemeckých školách za svojimi nemeckými rovesníkmi v dôsledku problémov s jazykom. Upozornilo na to vo štvrtok Združenie nemeckých učiteľov (DL), informuje agentúra DPA.



Odchádzajúci šéf tejto organizácie Heinz-Peter Meidinger poukázal na problémy s integráciou niektorých ukrajinských žiakov v nemeckých školách, čo pripísal aj nedostatočnému úsiliu zo strany nemeckých spolkových krajín.



Ako spresnil, do škôl v Nemecku bolo prijatých približne 200.000 ukrajinských detí. Ich motivácia na hodinách nemčiny sa však veľmi líši v závislosti od toho, či predpokladajú, že sa do vlasti čoskoro vrátia, alebo nie, vysvetlil Meidinger pre noviny Neue Osnabrücker Zeitung.



Prísľub politikov, že všetky deti ukrajinských utečencov by do konca školského roka mali dosiahnuť úroveň bežných tried, sa nedá naplniť, upozornil.



Problém je podľa neho v nedostatku kvalifikovaných učiteľov pre osobitnú úlohu integrácie detí vojnových utečencov. "Učiteľov so špeciálnou kvalifikáciou pre nemčinu ako cudzí jazyk je málo," vysvetlil Meidinger. Spolkové krajiny podľa neho tiež vyvíjajú málo úsilia pre nábor takýchto špecialistov. Externým učiteľom s kvalifikáciou pre nemčinu ako druhý jazyk totiž ponúkajú len slabo platené zmluvy alebo zmluvy na dobu určitú.