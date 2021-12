Nemecké SPD na sneme drvivou väčšinou hlasovala za koaličnú vládu

Berlín 4. decembra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) dala v sobotu zelenú svojej prvej koaličnej vláde na spolkovej úrovni so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) pod vedením budúceho kancelára Olafa Scholza. Informovala o tom agentúra DPA.



Drvivou väčšinou o tom rozhodli delegáti SPD na sobotňajšom sneme strany. Za koaličnú dohodu so Zelenými a FDP hlasovalo viac než 98 percent a následne sa na sneme ozval dlhý potlesk.



"Teraz máme šancu: môže sa uskutočniť prelom pre Nemecko," zdôraznil budúci spolkový kancelár Scholz. Zároveň ohlásil vznik vlády, ktorá "siahne po pokroku v momente, keď by bolo nebezpečné to neurobiť".



Na rozhodnutie Zelených a FDP o plánovanej koalícii sa stále čaká. Je jasné, že sociálni demokrati okrem postu spolkového kancelára obsadia aj posty ministra práce a sociálnych vecí, výstavby, zdravotníctva, vnútra, obrany a hospodárskeho rozvoja, pripomína DPA. SPD okrem toho menuje aj šéfa Úradu spolkového kancelára. Počíta sa s tým, že mená týchto ministrov budú známe až v pondelok a že strana na spomenuté posty vymenuje väčšinou ženy.



Scholz prisľúbil, že jeho kabinet bude mať na postoch prinajmenšom rovnaký počet žien než mužov, pripomína DPA.