Nemecké spolkové krajiny chcú predĺžiť lockdown do 20. decembra

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecké spolkové krajiny chcú predĺžiť lockdown v krajine, ktorý nateraz platí do konca novembra, do 20. decembra. O možnom predĺžení zavedeného lockdownu sa má rokovať v polovici decembra, píše sa v dokumente, ktorý mala v pondelok k dispozícii agentúra DPA.



Rokovania o ďalšom postupe pri riešení koronavírusovej krízy medzi spolkovou vládou a jednotlivými krajinami sa uskutočnia v stredu. Z návrhu Berlína, ktorý vedie konferenciu premiérov, vyplýva, že karanténne opatrenia v krajine by mali vzhľadom na vysoký počet nakazených trvať až do 20. decembra, pričom by sa mali následne predlžovať o 14 dní v prípade, že nedôjde k výraznému poklesu nakazených.



Šestnásť spolkových krajín navrhuje, že uvoľňovanie opatrení budú môcť zavádzať tie krajiny, ktoré zaznamenajú menej ako 50 novoinfikovaných na 100.000 obyvateľov za týždeň. Podľa osobitného návrhu Berlína má byť hodnota sedemdňovej incidencie 35. Spolkové krajiny žiadajú aj povinné nosenie rúšok na školách počas vyučovania, ako aj v areáli všetkých typov škôl. Možné by však mali byť výnimky z tohto pravidla na základných školách.



Medzi ďalšie návrhy patria obmedzenia súkromných stretnutí priateľov a príbuzných od 1. decembra do 17. januára na najviac päť osôb, a to najviac z dvoch domácností. Výnimku z tohto pravidla majú mať deti do 14 rokov.



Vo štvrtok vystúpi v Spolkovom sneme v súvislosti s novými opatreniami po poradách s premiérmi spolkových krajín kancelárka Angela Merkelová, ako v pondelok v Berlíne oznámil jej hovorca Steffen Seibert.



Ako súčasť čiastočného lockdownu, ktorý v Nemecku platí od začiatku novembra, sú zatvorené reštaurácie, bary, kiná, divadlá, múzeá či plavárne a platia obmedzenia kontaktov.



V pondelok hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) 10.864 novonakazených za 24 hodín, čím ich celkový počet stúpol na 929.133. Pribudlo zároveň 90 úmrtí a ich počet sa tak zvýšil na 14.112.