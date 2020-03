Nemecké spolkové krajiny pre koronavírus rušia väčšie podujatia

Berlín 10. marca (TASR) – Vlády nemeckých spolkových krajín Bavorsko, Durínsko a Šlezvicko-Holštajnsko v utorok oznámili, že v rámci boja proti šíreniu nového druhu koronavírusu zakážu podujatia s účasťou nad 1000 osôb. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na zdroje z týchto krajinských vlád.



Bavorská vláda odporučila zrušiť taktiež podujatia, pri ktorých sa očakáva 500 - 1000 účastníkov, a to po dohode s príslušnými úradmi.



Durínska ministerka zdravotníctva Heike Wernerová uviedla, že nariadenie o zrušení podujatí s vyše tisícovou účasťou rozošlú ešte v utorok do všetkých obcí v tejto spolkovej krajine. Podujatia s účasťou 500 - 1000 osôb majú byť povoľované len výnimočne a v primeranom počte.



Vzhľadom na pribúdajúci počet ľudí nakazených koronavírusom SARS-Cov-2 v Nemecku odporučil tamojší spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn ešte v nedeľu samosprávam, aby dočasne zrušili podujatia s vyše 1000 účastníkmi. Združenie nemeckých miest vyjadrilo medzitým očakávanie, že na mnohých miestach "spravidla" pristúpia na takéto opatrenie.



Nemecko zaznamenalo v pondelok na svojom území prvé dve úmrtia na ochorenie spôsobované novým koronavírusom. Oba prípady sa vyskytli v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý je nákazou zatiaľ najhoršie postihnutý. V Brandenbursku sa zase v domácej karanténe nachádza 4000 - 5000 ľudí, keďže v jednej z miestnych škôl sa objavilo podozrenie na prítomnosť koronavírusu.



Nemecký Inštitút Roberta Kocha ako oficiálny orgán na kontrolu chorôb hlásil v pondelok 1112 potvrdených prípadov nakazenia SARS-CoV-2.