Nemecké spolkové krajiny začali iniciatívu za užšie vzťahy s Poľskom

Berlín 17. mája (TASR) - Niekoľko nemeckých spolkových krajín spustilo iniciatívu na nadviazanie užších vzťahov medzi obyvateľmi Nemecka a Poľska vrátane návštev susednej krajiny, učenia sa jazyka a budovania vzájomného porozumenia. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Vzťahy medzi nemeckou a poľskou vládou sú už roky napäté, najmä pre plynovod Nord Stream, ktorý privádza ruský plyn do Nemecka po dne Baltského mora a obchádza Poľsko. Od konca minulého roka, keď dovtedajšia konzervatívna nacionalistická vláda vo Varšave neuspela vo voľbách, sa obe vlády opäť politicky zblížili.



V Nemecku žijú približne dva milióny ľudí s poľskými koreňmi, zatiaľ čo v Poľsku je uznaná nemecká menšina s približne 300.000 obyvateľmi.



Ministerská predsedníčka spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Manuela Schwesigová sa v piatok v Spolkovej rade (Bundesrat) vyslovila za modernizáciu Nemecko-poľského úradu pre mládež (GPYO) – ako v prípade Francúzsko-nemeckého úradu pre mládež (FGYO).



Ten výrazne prispel k zmiereniu Nemecka s Francúzskom, ale má trikrát viac peňazí ako jeho nemecko-poľský partner, povedala Schwesigová. "Musíme pre to urobiť viac," dodala.



Východonemecké spolkové krajiny spolu so Severným Porýním-Vestfálskom a Šlezvickom-Holštajnskom predložili Spolkovej rade návrh na posilnenie vzťahov so svojím východným susedom.



Nejde len o prácu s mládežou, ale napríklad aj o viac peňazí na jazykové kurzy alebo nemecko-poľský neobmedzený cestovný lístok na vlak podľa francúzsko-nemeckého vzoru.



Na politickej úrovni sa má aktualizovať nemecko-poľská zmluva o priateľstve z roku 1991, podobne ako francúzsko-nemecká Elyzejská zmluva. Tzv. weimarskému trojuholníku spolupráce medzi Nemeckom, Francúzskom a Poľskom sa má "vdýchnuť nový život".