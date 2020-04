Nemecké spolkové krajiny zavádzajú povinné nosenie rúšok na verejnosti

Berlín 21. apríla (TASR) - Hlavné mesto Berlín a ďalšie nemecké spolkové krajiny v utorok oznámili, že zavedú povinné nosenie ochranných masiek počas cestovania verejnou dopravou, resp. v obchodoch. Cieľom tohto opatrenia je zastaviť šírenie nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovala agentúra AFP.



Berlínsky starosta Michael Müller povedal, že mesto toto opatrenie zavádza, aby "bolo schopné chrániť ľudí" vo vlakoch, autobusoch a električkách. Účinnosť nadobudne 27. apríla, netýka sa však obchodov.



Nosenie rúšok či inej ochrany tváre nie je v Nemecku povinné. Nemecká kancelárka Angela Merkelová však minulý týždeň vyhlásila, že "je odporúčané používať ochranné masky v prostriedkoch verejnej dopravy a počas nakupovania,"



Opatrenie už predtým zaviedli Bavorsko, Meklenbursko-Predpomoransko a Sasko, uvádza na svojej stránke denník Die Welt. V utorok sa k nim pridali i spolkové krajiny Bádensko-Württembersko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hesensko a Hamburg. Povinnosť nosiť masky vstúpi v jednotlivých krajinách do platnosti v najbližších dňoch.



Vláda v Sasku-Anhaltsku o tomto opatrení rozhodovala v utorok a do platnosti by malo vstúpiť od štvrtka.