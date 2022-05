Nemecké stíhačky museli vzlietnuť pre blížiace sa ruské lietadlo

Berlín 3. mája (TASR) - Dve stíhačky nemeckých vzdušných síl zo základne v Šlezvicku-Holštajnsku museli cez víkend vzlietnuť po tom, ako bolo spozorované ruské prieskumné lietadlo blížiace sa k Nemecku cez Baltské more. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v utorok.



Ruské lietadlo v sobotu spozorovali v medzinárodnom vzdušnom priestore pri ostrove Rujana. Nemecké stíhačky nakoniec toto lietadlo odprevadili ďalej od Nemecka.



Pri podobnom incidente narušilo ruské lietadlo aj vzdušný priestor Dánska, ktoré si v pondelok z tohto dôvodu predvolalo ruského veľvyslanca.



Dánsko aj Švédsko totiž tvrdia, že ruské lietadlo typu Antonov AN-30 vstúpilo v piatok večer do ich vzdušného priestoru, keď letelo východne od dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori, ktorý leží pri juhovýchodnom pobreží Švédska.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie pred vyše dvoma mesiacmi začala vo Švédsku aj Fínsku intenzívna debata o tom, či by krajiny nemali vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Obavy v súvislosti s bezpečnosťou krajín totiž vyvolal aj incident zo začiatku marca, keď štyri ruské stíhačky narušili švédsky vzdušný priestor.