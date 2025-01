Nemecké úrady nariadili pre slintačku a krívačku likvidáciu zvierat

Berlín 13. január (TASR) – Úrady v spolkovej krajine Brandenbursko v pondelok nariadili ďalšiu likvidáciu zvierat v snahe zastaviť šírenie slintačky a krívačky. Ochorenie sa minulý týždeň objavilo v stáde byvolov domácich, píše TASR podľa správa agentúry DPA.



Preventívna likvidácia 55 kôz a oviec a troch kusov hovädzieho dobytka platí pre chov v meste Schöneiche pri Berlíne, uviedla hovorkyňa miestneho úradu. Miestna farma nakúpila seno v neďalekom meste Hönow, kde sa ochorenie potvrdilo u troch uhynutých byvolov. Nepotvrdili sa však žiadne ďalšie prípady ochorenia a nie je jasné, kde sa zvieratá nakazili. Ide o prvý výskyt tejto choroby v Nemecku od roku 1988, píše DPA.



"Vzorky analyzované do dnešného rána nepriniesli žiadne ďalšie pozitívne nálezy," uviedla v pondelok pre miestnu televíziu rbb ministerka pôdohospodárstva Brandenburska Hanka Mittelstädtová.



Podľa ministerky bola likvidácia zvierat na farme Schöneiche súčasťou veterinárnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia.



"Príkaz na likvidáciu zvierat bol nutný na výrazné zamedzenie šíreniu choroby. Nevieme, či seno skutočne obsahovalo vírus slintačky a krívačky," dodala ministerka.



Slintačka a krívačka je vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, prasiat a iných párnokopytníkov. Vírus sa ľahko prenáša dotykom a vzduchom a dokáže rýchlo napadnúť celé stáda. Ľudia ho môžu rozširovať poľnohospodárskymi strojmi, obuvou, ošatením a pneumatikami vozidiel, ktoré s vírusom prišli do kontaktu. Úmrtnosť je zvyčajne nízka, nákaza však u zvierat vyvoláva horúčku, stratu chuti do jedla, nadmernú produkciu slín, pľuzgiere a ďalšie príznaky.