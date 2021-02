Nemecké úrady obhajujú vakcíny AstraZenecy po správach o ich odmietaní

Düsseldorf 17. februára (TASR) - Správy o vedľajších účinkoch a obavy z nich prameniace viedli niektorých ľudí v Nemecku k odmietnutiu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Úrady vakcínu bránia. Uviedla to v stredu agentúra DPA.



Nešpecifikovaný počet ľudí zo spolkovej republiky Severné Porýnie-Vestfálsko zrušil alebo sa nedostavil na očkovanie, oznámilo v stredu miestne ministerstvo zdravotníctva.



Miestne noviny Siegenenr Zeitung informovali o rušení termínov v očkovacom centre v okrese Siegen-Wittgebstein, kde sa pacienti sťažovali na únavu, horúčku a bolesti kĺbov.



V meste Münster približne 30 percent zamestnancov záchrannej služby a zdravotníkov, ktorí boli pozvaní na zaočkovanie britsko-švédskou vakcínou, nereagovalo na ponuku, uviedol denník Westfälische Nachrichten.



Hovorca krajinského ministerstva zdôraznil, že táto vakcína nie je "druhotriedna". V Bavorsku podobne krajinský minister zdravotníctva Klaus Holetschek prehlásil, že "AstraZeneca je dobrá a bezpečná vakcína". V rozhovore pre miestnu rozhlasovú stanicu Bayern-2-Radiowelt Holetschek vyjadril nesúhlas s výzvami, aby si ľudia mohli medzi vakcínami vybrať. Tvrdí, že Nemecko ich nemá dostatok na to, aby si mohlo dovoliť byť prieberčivé.



Vakcínu od spoločnosti AstraZeneca odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V prevencii ochorenia COVID-19 je o niečo menej účinná ako vakcíny vyvinuté spoločnosťami BioNTech/Pfizer a Moderna, píše DPA.