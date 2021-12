Nemecké úrady oficiálne odstavia tri jadrové elektrárne

Berlín 31. decembra (TASR) - Tohtoročný Silvester je oficiálne posledným dňom prevádzky troch nemeckých jadrových elektrární. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Úrady odstavia jadrovú elektráreň Brokdorf v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, ďalej komplex Grohnde v Dolnom Sasku a blok C jadrovej elektrárne Gundremmingen v Bavorsku, ktorá ako chladiaci zdroj používa vodu z rieky Dunaj. DPA však pripomína, že celý proces ukončovania prevádzky bude z hľadiska bezpečnostných opatrení trvať ešte niekoľko rokov.



V roku 2022 budú v Nemecku elektrinu do siete oficiálne dodávať už len tri zostávajúce jadrové elektrárne – v spolkových krajinách Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Dolné Sasko. Tie by mali ukončiť prevádzku presne o rok, čím sa oficiálne ukončí využívanie jadrovej energie na energetické účely v Nemecku. Avšak dva závody, ktoré vyrábajú jadrové palivo a palivové články na export, budú aj naďalej pokračovať v prevádzke.



Nemecká spolková vláda pod vedením vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej oznámila koniec jadrových elektrární ešte v roku 2011 po havárii elektrárne v japonskej Fukušime. DPA však pripomenula, že v poslednom čase sa v Nemecku opäť ozývajú viacerí zástancovia jadrovej energetiky, pretože jadrové elektrárne – na rozdiel od výroby elektriny napríklad z uhlia – produkujú podstatne menej skleníkových plynov.