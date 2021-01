Nemecké úrady sa snažia zabrániť preplneným svahom a horským oblastiam

Berlín 8. januára (TASR) - Regionálne a miestne úrady vo viacerých častiach Nemecka v piatok oznámili, že zavádzajú opatrenia proti očakávanému návalu lyžiarov a priaznivcov iných zimných športov počas nasledujúceho víkendu. Informovala o tom agentúra DPA.



Úrady ľudí vyzvali, aby tí, ktorí "vyhľadávajú prírodu", zostali doma. Policajné kontroly majú byť posilnené a úrady zavedú zákazy a uzavrú cestné komunikácie.



Mesto Holzminden v spolkovej krajine Dolné Sasko zakázalo prístup na lyžiarske a sánkarské svahy a za porušenie hrozí pokuta do výšky 25.000 eur, píše na svojej webovej stránke denník Süddeutsche Zeitung.



Priaznivci zimných športov minulý víkend vycestovali do horských oblastí krajiny aj napriek upozorneniam úradov, aby dodržiavali čiastočný lockdown. Ten je v krajine v platnosti do konca januára. Preplnené parkoviská a svahy spôsobujú problémy pri dodržiavaní opatrení v oblasti rozstupov, píše DPA.



Nemecko za posledných 24 hodín zaznamenalo rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Podľa piatkových informácií Inštitútu Roberta Kocha zomrelo 1188 ľudí. Počet infikovaných sa zvýšil o 31.795



Krajina zároveň sprísňuje lockdown, ktorý by mal platiť najmenej do konca januára.