Nemecké úrady zatkli muža podozrivého z vojnových zločinov v Líbyi

Berlín/Haag 18. júla (TASR) - Úrady v Nemecku tento týždeň zatkli muža pôvodom z Líbye, ktorý sa údajne dopustil vojnových zločinov vo svojej vlasti. Je podozrivým z toho, že bol jedným z najvyššie postavených predstaviteľov neslávne známej väznice Miítíga, kde boli trestanci často mučení a niekedy aj sexuálne zneužívaní. V piatok to uviedol Medzinárodný trestný súd (ICC), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Chálid Muhammad Alí al-Hišrí bol zatknutý na základe príkazu ICC v stredu. Vo väzbe v Nemecku zostane až do ukončenia vnútroštátneho konania.



Al-Hišrí je podozrivý z toho, že priamo sám spáchal, nariadil alebo dohliadal na zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny vrátane vrážd, mučenia, znásilňovania a sexuálneho násilia, ku ktorým vraj dochádzalo od februára 2015 do začiatku roka 2020, teda v čase, keď údajne pôsobil vo väznici Miítíga.



Podľa obžaloby bola väznica najväčším väzenským zariadením v západnej Líbyi, kde boli tisíce zadržaných osôb držané v stiesnených celách, bez základných hygienických podmienok a systematicky podrobované brutálnym výsluchom a mučeniu. Muži a ženy, ktorí tam boli zadržiavaní, boli vystavení aj sexuálnemu násiliu.



Ďalšieho podozrivého Líbyjčana, Usámu al-Masrího Nadžíma, zadržalo v januári Taliansko. Po čase ho však prepustilo späť do Tripolisu s tým, že zatykač obsahoval chyby a nepresnosti. Nadžím bol rovnako ako al-Hišrí obvinený zo zločinov spáchaných na väzňoch v Miítíge. Jeho prepustenie vyvolalo pobúrenie medzi talianskymi opozičnými stranami a viedlo k vyšetrovaniu premiérky Giorgie Meloniovej a niekoľkých ďalších členov vlády.



Líbya je už roky rozdelená medzi súperiace vlády - jedna pôsobí na západe a druhá na východe. Každú podporujú dobre vyzbrojené milície a zahraničné vlády. Táto severoafrická krajina je v stave chaosu od roku 2011, keď bol počas povstania podporovaného NATO zvrhnutý a neskôr zabitý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.