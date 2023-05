Nemecké úrady zatkli sedem osôb podozrivých z podpory Islamského štátu

Karlsruhe 31. mája (TASR) - Nemecké úrady zatkli v stredu počas razií sedem osôb podozrivých z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na oznámenie spolkovej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe.



Úrady uskutočnili ráno razie vo viacerých nemeckých spolkových krajinách. Dôvodom boli podľa DPA obvinenia zo získavania finančných prostriedkov pre podporovateľov milícií IS.



Štyri osoby zadržali v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a po jednej v Bádensku-Württembersku, Porýnii-Falcku a Brémach. Väčšina týchto mužov a žien sú nemeckí občania. Prokuratúra so sídlom v meste Karlsruhe ich obvinila z podporovania teroristickej organizácie.



Takéto iniciatívy na podporu IS sa na sociálnych sieťach šíria už niekoľko rokov, pripomína DPA. Cieľom je získať finančnú podporu pre ženy, ktoré od porážky IS žijú spolu so svojimi deťmi v Sýrii. Do Nemecka sa vrátilo niekoľko desiatok takýchto žien a niektoré z nich zadržali a postavili pred súd.