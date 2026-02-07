< sekcia Zahraničie
Nemecké úrady zhabali milióny cigariet vyrobených v tajnej továrni
Autor TASR
Hannover 7. februára (TASR) - Milióny ilegálne vyrobených cigariet skonfiškovali colné úrady na severe Nemecka po tom, ako objavili veľkú, tajne prevádzkovanú továreň, kde zatkli štyri osoby, cituje TASR zo správy tlačovej agentúry DPA.
Podľa colného vyšetrovacieho úradu v Hannoveri bola v piatok pri razii v sklade v malom meste Kalbe v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko odhalená kompletná výrobná linka.
Vzhľadom na rozsah miesta činu bude vyšetrovanie a odstraňovanie dôkazov pravdepodobne trvať celý víkend. Zhabaných bolo viac ako 30 miliónov nezdanených cigariet spolu s niekoľkými tonami tabaku a surovín, ako sú filtre a obaly.
„Daňová strata za cigarety, ktoré sú pravdepodobne falšované, dosahuje viac ako osem miliónov eur,“ uviedla colná správa vo svojom vyhlásení. Podrobnosti o zatknutých osobách neboli vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bezprostredne zverejnené.
Pri odstraňovaní veľkého množstva dôkazov a cigariet pomáhali aj iné orgány. Colníci našli nelegálny tovar na približne 80 až 90 paletách, uviedol ich hovorca.
Pred raziou colníci z mesta Bielefeld skontrolovali nákladné vozidlo na diaľnici A2 v susednej spolkovej krajine Dolné Sasko. Počas kontroly na diaľnici, ktorá vedie cez Hannover a oblasť Kalbe, bolo zaistených približne 12 miliónov cigariet.
