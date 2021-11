Nemecké vojenské letectvo bude presúvať pacientov s ťažkým covidom

Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecké vojenské letectvo (Luftwaffe) bude od piatka asistovať pri prevoze pacientov s ťažkým covidom na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) po celej spolkovej republike. Informoval o tom nemecký minister zdravotníctva v demisii Jens Spahn, ktorého citovala agentúra AP.



Zároveň vyhlásil, že je potrebné výrazne obmedziť kontakty medzi ľuďmi s cieľom zamedziť súčasnému prudkému nárastu počtu nakazených koronavírusom v Nemecku.



"Situácia je dramaticky vážna, vážnejšia než kedykoľvek od začiatku pandémie," povedal Spahn novinárom v Berlíne.



Podľa ministrových slov je potrebné začať – vôbec po prvý raz – s rozsiahlymi prevozmi pacientov do nemocníc po celej krajine, do ktorých sa zapojí aj Luftwaffe, teda letecká odnož nemeckých ozbrojených síl, Bundeswehru.



Podľa agentúry DPA už v piatok popoludní lietadlo Luftwaffe typu A310 medevac prevezie skupinu ťažko chorých pacientov z bavorského mesta Memmingen do spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.



Nemocnice v južných a východných oblastiach Nemecka upozorňujú, že im pre veľké počty pacientov s ťažkým priebehom covidu dochádzajú lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Za posledných 24 hodín potvrdili v Nemecku 76.414 nových prípadov nákazy a 357 úmrtí súvisiacich s covidom.



V súvislosti so šírením nového, potenciálne ešte nebezpečnejšieho variantu koronavírusu v Juhoafrickej republike uviedol, že z tejto krajiny budú môcť do Nemecka letecky prichádzať len nemeckí občania. Po príchode do vlasti budú musieť ísť na 14 dní do karantény, bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní proti covidu.



"Posledná vec, ktorú potrebujeme, je zavlečenie nového variantu, ktorý nám spôsobí ešte viac problémov," uviedol Spahn.