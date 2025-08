Nemecké vojenské lietadlá začali zhadzovať humanitárnu pomoc nad Gazou

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecké vojenské lietadlá začali v piatok zhadzovať humanitárnu pomoc nad Pásmom Gazy. Oznámilo to ministerstvo obrany v Berlíne, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Nemecko sa týmto krokom pripojilo k medzinárodným snahám o uľahčenie humanitárnej situácie v tejto uzavretej palestínskej oblasti, uviedol rezort.



Podľa rezortu obrany dve lietadlá naložené na základni v Jordánsku zhodili 34 paliet s takmer 14 tonami potravín a liekov. Leteckú pomoc označil kancelár Friedrich Merz za malé gesto, no dôležitý signál solidarity. Minister obrany Boris Pistorius upozornil, že ide o otázku prežitia pre mnohých civilistov.



Letecké doručovanie pomoci však kritizujú humanitárne organizácie, ktoré ho označujú za prevažne symbolické a nedostatočné na pokrytie potrieb obyvateľstva. Upozorňujú aj na riziká úrazov pri páde paliet v husto obývaných oblastiach a na problémy s distribúciou pomoci.



Podobné misie Nemecko vykonalo už v marci, no boli dočasne prerušené po otvorení pozemných trás. Aj na nich však aktuálne vládne chaos a rabovanie. Izrael preto umožnil obmedzené denné prestávky v bojoch na uľahčenie dodávok pomoci.