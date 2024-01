Nemecké združenie poľnohospodárov hrozí ďalšími protestmi

Berlín 18. januára (TASR) - Líder Nemeckého združenia poľnohospodárov Joachim Rukwied vo štvrtok pohrozil, že ak vláda nezmení plány na zníženie poľnohospodárskych dotácií na naftu, protesty budú od pondelka pokračovať. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Rukwied pred zasadnutím rozpočtového výboru vlády, ktoré je naplánované na štvrtok večer, uviedol, že roľníci sú ochotní naďalej protestovať proti plánovaným zmenám vlády.



V Nemecku sa od 8. januára konajú protesty poľnohospodárov, ktorí do centra hlavného mesta jazdia na traktoroch a inej poľnohospodárskej technike. Ulice Berlína tento pondelok zablokovalo viac než 5000 trúbiacich traktorov a do protestov sa podľa združenia poľnohospodárov zapojilo až 100.000 ľudí.



Na protestoch vystúpil aj minister financií Christian Lindner a protestujúcich vyzval na spoluprácu. Odpoveďou bolo hlasné bučanie, pískanie a výzvy na odstúpenie vlády.



Rukwied uviedol, že čo sa týka protestov, toto je iba začiatok. "Ak sa nič nezmení, môže dôjsť k výbuchu. Ak dnešné večerné zasadnutie o úprave rozpočtu neprinesie pre nás pozitívny výsledok, budeme od budúceho pondelka pokračovať v akciách po celom Nemecku," povedal Rukwied.



Koaličná vláda kancelára Olafa Scholza navrhla postupné zrušenie dotácií na pohonné hmoty pre poľnohospodársky sektor ako súčasť svojho plánu na zaplátanie diery v rozpočte. Vláda časť opatrení stiahla, to však odborom nestačí.