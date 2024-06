Nemecké železnice profitujú z fanúšikov, ktorí cestujú na Euro 2024

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecká železničná doprava profituje z futbalových fanúšikov z celej Európy, ktorí pricestovali do krajiny, aby sledovali zápasy Euro 2024. Doprajú si pritom občerstvenie aj nápoje vo vlakoch, keď idú z jedného zápasu na druhý. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Železnice Deutsche Bahn v nedeľu zverejnili podrobnosti o predaji občerstvenia vo vlakoch počas prvého týždňa majstrovstiev Európy vo futbale. Najväčší dopyt je po pive a klobáskach.



Smädní fanúšikovia vypili od 14. do 19. júna celkovo 44.588 litrov piva, čím sa zdvojnásobila bežná úroveň predaja, uviedla spoločnosť. Mimoriadne obľúbené boli aj klobásy, pričom tržby z ich predaja vzrástli o 63 %.



Zvýšil sa aj predaj croissantov, čili a vegetariánskych čili jedál, ako aj focaccie, uviedla spoločnosť o prvom týždni turnaja.



Služby nemeckých vysokorýchlostných vlakoch využilo za ten čas viac ako 3 milióny fanúšikov, podľa vyhlásenia spoločnosti. Na dôležitých trasách došlo k opakovaným prerušeniam, dodala spoločnosť a poďakovala "všetkým fanúšikom za trpezlivosť".



Deutsche Bahn sú oficiálnym partnerom Euro 2024 a popri miliónoch fanúšikov ich služby počas turnaja využíva aj niekoľko tímov vrátane tímov Švajčiarska a Rumunska. Tím hostiteľov, Nemecka, pritom cestuje autobusom na zápasy počas turnaja, ktorý sa koná v 10 nemeckých mestách potrvá do 14. júla.