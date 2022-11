Nemecké železnice zaviedli rodovo neutrálne uniformy pre personál

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) zrušila svoje prísne nariadenia o uniformách zamestnancov a zamestnankýň na základe pohlavia. Po novom si personál bude môcť navoliť jednotlivé kúsky oblečenia podľa vlastných preferencií. Vo štvrtok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Výkonný riaditeľ DB Richard Lutz vyhlásil, že 45.000 zamestnancov vo vlakoch a na železničných staniciach si po novom budú môcť vybrať, či chcú v rámci pracovnej uniformy nosiť sako so sukňou alebo nohavicami bez ohľadu na pohlavie či rodovú identitu.



"Náš personál odteraz bude môcť nosiť to, v čom sa cíti najpohodlnejšie," uviedol Lutz. Dodal, že zmena interných pravidiel prišla po tom, čo o ňu požiadali viacerí zamestnanci.



Rozhodnutie DB ocenila aj zväzová organizácia "dúhového" LGBTI personálu železničnej spoločnosti.



Nemecké železnice počas 187 svojej existencie zaviedli niekoľko pravidiel týkajúcich sa nosenia uniforiem, najmä s ohľadom na zmeny v oblasti módy. Vždy však striktne oddeľovali pracovné oblečenie pre ženy a mužov.



Deusche Bahn sa rozhodnutím o rodovo neutrálnych uniformách pridala k aerolíniám Alaska Airlines a Virgin Atlantic, ktoré tento rok tiež zaviedli podobné pravidlá.



Agentúra AFP pripomína, že frankfurtský súd v júni nariadil DB, aby upravila svoj zákaznícky servis tak, aby viac vyhovoval meniacim sa rodovým normám v spoločnosti – ako príklad uviedol, že výber oslovenia "pán" a "pani" je diskriminačný.