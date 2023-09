Nemeckého agenta tajnej služby obvinili zo špionáže pre Rusko

Berlín 8. septembra (TASR) - Zamestnanec nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) a jeho známy boli v piatok obvinení z vlastizrady, a to pre údajné odovzdanie tajných dokumentov Rusku. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra, informuje TASR podľa správ stanice Sky News a agentúry DPA.



Zamestnanec BND identifikovaný v súlade s nemeckými pravidlami o ochrane osobných údajov len ako Carsten L. bol zadržaný ešte v decembri minulého roka v Berlíne a odvtedy je vo väzbe. Druhý podozrivý, nemecký podnikateľ Arthur E., bol zadržaný 22. januára na letisku v Mníchove, kam priletel zo Spojených štátov.



BND už v čase prvého zadržania uviedla, že do prípadu okamžite zapojila prokuratúru po tom, ako jej interné vyšetrovanie potvrdilo možný prípad vlastizrady.



Spolková prokuratúra v piatok informovala, že Carsten L. sa s Arthurom E. poznal prinajmenšom od mája 2021, pričom druhý zmienený muž bol v kontakte aj s istým podnikateľom z Ruska, ktorý mal väzby na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).



Všetci traja sa údajne stretli v septembri 2022, pričom plánovali, ako získajú citlivé informácie BND pre FSB. Carsten L. následne v septembri a októbri získal – buď na svojom pracovisku v Berlíne alebo pri Mníchove – deväť tajných dokumentov BND. Materiály odovzdal Arthurovi E., ktorý si ich odfotografoval a zdigitalizované odviezol do Moskvy. Tam ich vytlačil a odovzdal ruským agentom.



Prokuratúra uviedla, že pri vyšetrovaní úzko spolupracovala jednak s BND, ako aj sa americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI). Prokuratúra tvrdí, že FSB zaplatila Carstenovi L. prinajmenšom 450.000 a Arthurovi E. 400.000 eur za ich služby.



Za vlastizradu im v súlade s nemeckými zákonmi hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí piatich rokov až po doživotie. Podľa správ viacerých nemeckých médií Arthur E. s vyšetrovateľmi plne spolupracoval, zatiaľ čo Carsten L. sa k obvineniam nevyjadril.



Ruská FSB ich údajne požiadala o informácie o umiestnení amerických zariadení na odpaľovanie rakiet. Zaujímala sa aj o podrobnosti o nemeckých systémoch protivzdušnej obrany. Súdny proces s obvinenými bude zrejme neverejný, keďže prípad sa týka utajovaných skutočností.