Nemecký exkancelár Schröder bol nominovaný do predstavenstva Gazpromu

Berlín 4. februára (TASR) - Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v piatok oznámila, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder bol nominovaný za člena jej predstavenstva. Tento krok prišiel v období, keď niekdajší nemecký líder čelí kritike za obviňovanie Ukrajiny, že v napätej situácii s Ruskom sa "oháňa mečom". Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Schröder, ktorý riadil Nemecko v rokoch 1998-2005, si vybudoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom blízky vzťah, keď bol kancelárom. Tento 77-ročný bývalý politik už predsedá výboru akcionárov spoločnosti Nord Stream AG a je predsedom predstavenstva spoločnosti Nord Stream 2, teda nového plynovodu, proti ktorému vystupujú Spojené štáty, Ukrajina a niekoľko ďalších nemeckých spojencov. Bol vybudovaný na to, aby po dne Baltského mora privádzal ruský zemný plyn do Nemecka, ale ešte nie je v prevádzke.



Gazprom zaradil Schrödera medzi 11 nominovaných do svojho predstavenstva. Voliť ich budú na výročnom valnom zhromaždení Gazpromu v Petrohrade 30. júna.



Schröderova účasť v tejto plynárenskej spoločnosti a jeho mohutné obraňovanie Ruska už dlho vyvolávajú v Nemecku zmiešané pocity, dokonca aj v jeho vlastnej stredoľavej sociálnodemokratickej strane, ktorá vedie novú vládnu koalíciu kancelára Olafa Scholza. Nemecko presadzuje za Scholza diplomatické riešenia súčasnej krízy, ale odmieta poslať na Ukrajinu zbrane, čo hnevá niektorých spojencov.



Minulý týždeň v podcaste Schröder povedal, že si nemyslí, že ruské vedenie má nejaký záujem vojensky zasiahnuť na Ukrajine. "Veľmi dúfam, že nakoniec sa (lídri) na Ukrajine prestanú oháňať mečom, lebo to, čo odtiaľ počúvam, aj v súvislosti s obviňovaním Nemecka za jeho rozumné odmietanie poslať zbrane, niekedy naozaj človeka rozčuľuje," uviedol bývalý nemecký kancelár.



V stredu dostal nový kancelár Scholz v interview s televíziou ZDF otázku, či dáva na rady Schrödera. "Nepýtam si od neho rady a žiadnu mi ani nedal," odpovedal Scholz. K Schröderovmu podcastu sa vyjadril takto: "Ak správne chápem ústavný poriadok Nemeckej spolkovej republiky, tak kancelár je len jeden. A to som ja."