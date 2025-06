Nemeckého exministra vyšetrujú pre nákup rúšok počas pandémie

Berlín 25. júna (TASR) - Opoziční poslanci nemeckého Spolkového snemu žiadajú odstúpenie bývalého ministra zdravotníctva Jensa Spahna z postu predsedu poslaneckého klubu hlavnej vládnej strany CDU/CSU. Dôvodom je podozrenie, že Spahn sa ako šéf rezortu zdravotníctva počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 dopustil pri nákupe ochranných rúšok zneužitia verejných prostriedkov, uvádza TASR.



Ako informovala agentúra DPA, Spahn z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) mal v stredu predstúpiť pred parlamentný výbor, aby odpovedal na otázky týkajúce sa svojho konania počas pandémie ochorenia COVID-19.



Požiadavku opozície na Spahnov odchod z čela frakcie CDU/CSU zdôvodnila líderka strany Ľavica Ines Schwerdtnerová tým, že „každý, kto tak ľahkovážne vyhadzuje peniaze z našich daní von oknom, by už nemal mať možnosť zastávať dôležitú politickú funkciu“.



Podľa Schwerdtnerovej Spahn organizoval podozrivé obchody za miliardy eur v rozpore s odporúčaniami svojich poradcov a expertov. Preto by mal „demokracii preukázať svoju poslednú službu a ešte tento týždeň odstúpiť z funkcie predsedu poslaneckého klubu“, vyhlásila ľavicová politička.



Jej vyjadrenia prišli po tom, ako osobitný vyšetrovateľ, ktorého týmto prípadom poveril Spahnov nástupca Karl Lauterbach, vypracoval správu so záverom, že Spahn sa pustil do rozsiahleho obstarávania ochranných rúšok "proti odporúčaniu svojich odborných útvarov". Podľa správy bol tak štát vystavený rizikám s potenciálnymi škodami za miliardy eur, hoci na realizáciu obstarávania boli k dispozícii príslušné špecializované inštitúcie.



Reakciu na podozrenia zo zneužitia právomocí žiadajú od Spahna aj poslanci opozičnej strany Zelených.