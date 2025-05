Nemeckého kancelára Merza vo štvrtok prijme americký prezident Trump

Berlín 31. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz odcestuje v stredu večer do Washingtonu, kde sa nasledujúci deň stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Podľa hovorcu nemeckej vlády Stefana Korneliusa Trump Merza prijme v Bielom dome, budú mať spoločný obed a následne poskytnú vyjadrenie pre novinárov. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry DPA.



Pôjde o prvé osobné stretnutie medzi oboma lídrami od Merzovho nástupu do funkcie začiatkom mája.



Merz však s Trumpom už niekoľko krát telefonoval. Raz spolu hovorili na bilaterálnej úrovni a trikrát za prítomnosti viacerých európskych lídrov, pričom sa venovali najmä otázke ukončenia konfliktu na Ukrajine. V prvom telefonáte po nástupe do funkcie Merz amerického prezidenta pozval na návštevu Nemecka.



Podľa DPA sa očakáva, že rokovania vo Washingtone sa zamerajú na ukončenie vojny na Ukrajine, reakciu NATO na rastúce vonkajšie hrozby a obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou.



Nemecký kancelár strávi noc v Blair House, ktorý slúži hosťom amerických prezidentov. Podľa Korneliusa ide osobitnú poctu.