Nemeckého ľavicového extrémistu podozrivého z útokov vzali do väzby

Berlín 22. marca (TASR) - V Nemecku vzali do väzby domnelého ľavicového extrémistu označeného ako Simeon T., ktorý je podozrivý z účasti na vlaňajších útokoch na členov pravicových skupín v Maďarsku. Oznámila to v piatok spolková prokuratúra, uvádza agentúra AFP.



Muž je podozrivý z účasti na dvoch útokoch, ku ktorým malo dôjsť vlani vo februári počas zhromaždenia pravicovo orientovaných skupín z celej Európy, ktoré sa každoročne koná v Budapešti.



Pri prvom zo zmienených útokov, použili ľavicoví extrémisti obušky a iné zbrane, aby pred istou kaviarňou zbili troch ľudí. Tým polámali kosti a spôsobili modriny. Simeon T. údajne sledoval vytipované obete a následne počas útoku dával pozor na okolie.



V druhom prípade je spolu s ďalšími údajnými ľavicovými radikálmi obvinený z toho, že na ulici sledovali dvoch ľudí, ktorých následne postriekali neznámou látkou a zbili. Jedným z napadnutých bol aj muž, ktorý po údere do hlavy spadol na zem. Útočníci ho ďalej bili, hoci bol v bezvedomí. Podľa vyjadrenia prokuratúry utrpel fraktúru lebky aj zlomeniny v oblasti tváre.



Prokuratúra dodala, že členovia skupiny, do ktorej patrí aj Simeon T., "vyznávajú militantnú ľavicovú extrémistickú ideológiu, ktorá odmieta demokratický právny štát". Skupina si podľa prokuratúry vytýčila za cieľ "používať násilie proti členom pravicového politického spektra."



Simeona T., ktorý má nemecké občianstvo, je okrem dvoch prípadov ublíženia na zdraví obvinený aj z členstva v zločineckej organizácii. Jeho prípad teraz prevzala spolková prokuratúra, ktorá vyšetruje závažnejšie trestné činy, napríklad politicky motivované.



Zmienená extrémistická organizácia, ktorej má byť členom, je nazývaná "Kladivársky gang". Za jej líderku je považovaná Lina E., študentka z Lipska, ktorú vlani odsúdili na vyše päťročné väzenie za útoky na pravicových extrémistov. Spoluobžalovaní s ňou boli aj traja muži, ktorým udelili nižšie väzenské tresty.