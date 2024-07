Nemeckého novinára vylúčili zo združenia pre platby z Ruska

Berlín 20. júla (TASR) - Nemecké novinárske združenie Netzwerk Recherche vylúčilo zo svojich radov popredného novinára Huberta Seipela, ktorý bol dlho považovaný za jedného z najlepších nemeckých nezávislých expertov na Rusko a na život ruského prezidenta Vladimira Putina. Seipel sa totiž priznal, že prijal finančné prostriedky z ruských zdrojov.



"Hubert Seipel porušil základné pravidlá nezávislej žurnalistiky a svojím správaním výrazne poškodil dôveryhodnosť našej profesie," povedal predseda združenia Netzwerk Recherche Daniel Drepper.



Seipel bol jednomyseľne vylúčený na piatkovom stretnutí členov združenia, uviedla v sobotu agentúra DPA.



Správy naznačujúce, že Seipel, oceňovaný televízny novinár a spisovateľ, dostal 600.000 libier od ruského podnikateľa Alexeja Mordašova sa objavili ešte v novembri 2023. Mordašov je považovaný za oligarchu a jeho meno je sankčnom zozname Európskej únie od februára 2022.



Podľa britského denníka The Guardian ide o jeden z prvých prípadov, ktorý spája vplyvného západného novinára s významnými platbami, čo by sa mohlo považovať za pokusy proputinovských aktérov zabezpečiť si pozitívne spravodajstvo v medzinárodných médiách.



Seipel je jedným z mála novinárov, ktorí mali priamy a pravidelný kontakt s ruským lídrom. Podľa vlastného priznania sa s Putinom stretol "takmer 100-krát", napísal The Guardian.



Podľa britského denníka Seipel potvrdil, že dostal finančnú podporu od Mordašova, a uviedol, že "sa týka výlučne knižných projektov". Zdôraznil, že zostal nestranný, a argumentoval, že si vždy stanovil jasné právne hranice, ktoré zaručovali jeho nezávislosť.



Z dokumentov a Seipelových reakcií vyplýva, že platby sa týkali jeho práce na biografii z roku 2015 nazvanú Putin – V zákulisí moci a knihu z roku 2021 Putinova moc – Prečo Európa potrebuje Rusko.



The Guardian napísal, že Seipel o týchto platbách so svojím vydavateľom nehovoril.



Po tom, ako obvinenia vyšli najavo, hamburské vydavateľstvo Hoffmann und Campe v novembri 2023 prestalo predávať Seipelove knihy o Putinovi.



EÚ vo svojej tlačovej správe a oznámení o sankciách opísala Mordašova ako človeka patriaceho do "Putinovej elity", ktorý "ťažil zo svojich väzieb na ruské vedenie".



Mordašov vlastnil podiel v banke Rossija, ktorá je označovaná za veriteľa ruskej elity, a bol najväčším akcionárom spoločnosti Tui, najväčšej európskej cestovnej kancelárie - táto investícia je v súčasnosti zmrazená v rámci sankčných opatrení. Bol jedným z vybranej skupiny podnikateľov-oligarchov, ktorí sa 24. februára 2022, niekoľko hodín po invázii ruskej armády na Ukrajinu, zišli v Kremli.



K akýmkoľvek platbám Seipelovi sa Mordašov odmietol vyjadriť. Jeho hovorca na otázky o sankciách, ktoré na neho boli uvalené, odpovedal: "Všetko, čo (Mordašov) vybudoval a dosiahol, bolo dosiahnuté vďaka čestným obchodným praktikám a prísnemu dodržiavaniu predpisov."



V rozsiahlej odpovedi pre The Guardian Seipel priznal, že dostal peniaze od Mordašova. Uviedol, že chce, aby sa vedelo, že "jeho (Mordašovova) podpora sa týka výlučne knižných projektov" a že "v žiadnom prípade nedostal peniaze za filmy a televízne rozhovory od tretích strán".



Seipel tiež odsúdil pokusy vykresliť ho ako "zvláštny druh novinárskeho tajného agenta" s prokremeľským a protiamerickým postojom. Vyhlásil, že počas svojej dlhej kariéry vždy "opisoval svet taký, aký je, a nie taký, aký by mal byť". Argumentoval, že tí, ktorí mu udelili najvyššie nemecké mediálne ceny, v jeho práci nikdy nenašli žiadne dôkazy o zaujatosti.



Informácie o platbách pre Seipela získali Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) a nemecká investigatívna skupina Paper Trail Media z dokumentov týkajúcich sa finančných machinácií na Cypre. Je medzi nimi napríklad sponzorská zmluva podpísaná v roku 2018 Seipelom a riaditeľom spoločnosti De Vere Worldwide Corp registrovanej na Britských Panenských ostrovoch.