Nemeckého politológa obvinili zo špionáže pre Čínu

Karlsruhe 6. júla (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra vzniesla obvinenia zo špionáže voči 75-ročnému politológovi, ktorý podľa nej roky odovzdával informácie čínskej tajnej službe.



Ako v utorok informovali predstavitelia prokuratúry, Klaus L. v rokoch 2010 - 2019 "pravidelne odovzdával informácie čínskej tajnej službe". Využíval pritom svoju sieť kontaktov a medzinárodnú vedeckú reputáciu, ktoré získal ako renomovaný politológ. Do Číny cestoval opakovane na rôzne konferencie a podujatia a agenti tamojšej tajnej služby s ním nadviazali kontakt v júni 2010, keď bol na prednáškovom turné v Šanghaji.



Podľa nemeckého verejnoprávneho telerozhlasu ARD viedol Klaus L. dvojitý život a okrem Číny vykonával 50 rokov aj špionážnu činnosť pre nemeckú Spolkovú spravodajskú službu (BND). Podľa ARD tento politológ pôsobil od začiatku 80. rokov v Nadácii Hannsa Seidela (HSS), ktorá má blízko k bavorskej Kresťanskosociálnej únii (CSU), sesterskej strane kresťanských demokratov nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Vďaka tomu mohol absolvovať početné oficiálne pobyty v zahraničí a získať tak rozsiahle kontakty aj s vysoko postavenými predstaviteľmi, ktorí boli primárnym zdrojom jeho informácií odovzdávaných Pekingu. Za túto svoju činnosť dostával aj finančnú odmenu a iné benefity, uviedla nemecká spolková prokuratúra.



Keď Klaus L. odišiel do dôchodku, viedol v HSS oddelenie medzinárodnej bezpečnostnej politiky. Po tom, čo ARD prvýkrát informovala o jeho špionážnej činnosti, nadácia sa od neho dištancovala a zdôraznila, že o nej nič nevedela.



ARD tiež uviedla, že Klaus L., ktorého zatkli v novembri 2019, pokračoval v práci pre BND aj po odchode do dôchodku, ale trochu inými prostriedkami. Stal sa riaditeľom Inštitútu pre nadnárodné štúdie, ktorý sám založil a riadil zo svojho domu v Landshute, no predovšetkým z nehnuteľnosti v Južnom Tirolsku, vybavenej aj prednáškovými miestnosťami. Na podujatiach organizovaných inštitútom bola prítomná aj BND. Tá sa odmietla vyjadriť k tomu, či bol inštitút jej krycou inštitúciou, ako aj k ďalším otázkam.



Obvinený by mal v priebehu utorka predstúpiť pred súd.