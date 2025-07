Nemeckého poslanca odsúdili za korupciu v prospech Azerbajdžanu

Berlín 30. júla (TASR) - Bývalého poslanca nemeckého parlamentu za bavorskú Kresťanskosociálnu úniu (CSU) Eduarda Lintnera v stredu mníchovský súd odsúdil na 9 mesiacov vo väzení s podmienečným odkladom. Dnes 88-ročný muž bol súčasťou korupčnej schémy v prospech Azerbajdžanu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Mníchovský súd vyhovel žalobe prokuratúry, podľa ktorej Azerbajdžan roky podplácal verejných činiteľov na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) a ovplyvňoval tak rozhodnutia v jeho prospech. Podľa obžaloby sa na tom podieľal aj Lintner, ktorý bol od roku 1976 do roku 2009 poslancom nemeckého parlamentu a bol aj členom PZ RE do roku 2010.



Lintner sa k sprostredkovaniu nelegálnych azerbajdžanských platieb priznal a vyšetrovaná bola aj jeho kolegyňa z poslaneckého klubu CDU Karin Strenzová, ktorá zomrela 21. marca 2021. Tá mala ovplyvňovať rozhodnutia PZ RE v prospech Azerbajdžanu v čase, keď tam už Lintner nepôsobil.



Od Azerbajdžanu prostredníctvom schránkových spoločností získal podľa webu tagesschau.de približne štyri milióny eur. „Celú vec som považoval za druh lobingu, ktorý je dodnes prakticky všadeprítomný,“ obhajoval sa Lintner, ktorý až do konca pojednávania opakoval, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia.



Protikorupčná organizácia Transparency International rozsudok privítala ako „historický verdikt“, ale je podľa nej znepokojujúce, že ukončenie tohto súdneho procesu trvalo viac ako desaťročie.