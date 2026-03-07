< sekcia Zahraničie
Nemeckej opozícii rastie členská základňa, zatiaľ čo koalícii ubúda
Ľavica (Die Linke) v priebehu minulého roka viac ako zdvojnásobila počet svojich členov a do konca roka 2025 to bolo viac ako 123.000.
TASR
Berlín 7. marca (TASR) - Klesajúca popularita nemeckej koaličnej vlády kancelára Friedricha Merza prináša nečakaný prílev nových členov stranám Ľavica, Alternatíva pre Nemecko (AfD) a Zelení. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Koaliční kresťanskí demokrati (CDU) kancelára Merza, ich sesterská bavorská Kresťansko-sociálna únia (CSU) a sociálni demokrati (SPD) zaznamenali len minimálne zisky alebo pokles členskej základne. Vyplýva to z údajov, ktoré tento týždeň získala agentúra DPA.
Na druhom mieste je AfD, ktorá mala podľa straníckeho pokladníka Carstena Hüttera k 1. januáru 73.108 členov. Strana neposkytla presný údaj za predchádzajúci rok, ale počet členov odhadla na 51.000, čo naznačuje nárast o viac ako 43 percent.
Zelení (Bündnis 90/Die Grünen) zaznamenávajú rast už desaťročie a na prelome rokov mali takmer 184.000 členov, čo je nárast o 18,3 percenta oproti roku 2024.
Merzova CDU ako jediná vládnuca strana mala rast o 1,5 percenta oproti roku 2024, čo je asi 132.000 členov, uviedol hovorca strany v Mníchove.
Vládna koalícia čelí ekonomickým problémom, vášnivej debate proti imigrácii a množstvu medzinárodných kríz vrátane vojen v Iráne a na Ukrajine a napätým vzťahom s USA za prezidenta Donalda Trumpa. V decembrovom prieskume agentúry INSA pre nemecké noviny Bild vyjadrilo nespokojnosť s vládou 63 percent respondentov a 62 percent nesúhlasilo priamo s kancelárom Merzom.
