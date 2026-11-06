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Nemeckí aktivisti kritizujú rozhodnutie Merza nezúčastniť sa na COP31
Aktivisti plánujú usporiadať 13. novembra celoštátne protesty na viac ako 70 miestach po celom Nemecku.
Autor TASR
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Berlín 5. novembra (TASR) - Klimatickí aktivisti z hnutia Piatky pre klímu (Fridays for Future) vo štvrtok usporiadali protest v berlínskej vládnej štvrti. Reagovali tak na rozhodnutie nemeckého kancelária Friedricha Merza nezúčastniť sa na výročnom klimatickom summite OSN (COP31) v tureckej Antalyi. Na budovu Spolkového snemu premietli veľké fotografie nemeckého kancelára. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
„Rozhodnutie Merza nezúčastniť sa na klimatickej konferencii opäť dokazuje, že mu na budúcnosti mladých ľudí vôbec nezáleží,“ uviedlo hnutie vo svojom vyhlásení. „Kancelár sa nás vzdáva, my sa však nikdy nevzdáme našej budúcnosti,“ deklarovalo. Okrem Merzových fotografií aktivisti na budovou parlamentu premietli aj slogany „Klimatický samit bez Merza“ alebo „Ukážeme Merzovi, ako vyzerá budúcnosť“.
Hovorca spolkovej vlády odmietol uviesť dôvody Merzovej neúčasti na COP31. Povedal len, že „vždy sú rôzne záujmy a rôzne dôvody súvisiace s harmonogramom“.
Aktivisti plánujú usporiadať 13. novembra celoštátne protesty na viac ako 70 miestach po celom Nemecku.
„Rozhodnutie Merza nezúčastniť sa na klimatickej konferencii opäť dokazuje, že mu na budúcnosti mladých ľudí vôbec nezáleží,“ uviedlo hnutie vo svojom vyhlásení. „Kancelár sa nás vzdáva, my sa však nikdy nevzdáme našej budúcnosti,“ deklarovalo. Okrem Merzových fotografií aktivisti na budovou parlamentu premietli aj slogany „Klimatický samit bez Merza“ alebo „Ukážeme Merzovi, ako vyzerá budúcnosť“.
Hovorca spolkovej vlády odmietol uviesť dôvody Merzovej neúčasti na COP31. Povedal len, že „vždy sú rôzne záujmy a rôzne dôvody súvisiace s harmonogramom“.
Aktivisti plánujú usporiadať 13. novembra celoštátne protesty na viac ako 70 miestach po celom Nemecku.